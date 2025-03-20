Настоящая капсула времени: на аукционе в Британии продали уникальную "викторианскую деревню"

Легендарные сцены викторианской деревни в Корнволе раньше были частью тематического парка Flambards. Теперь их отделили и продали как отдельное поселение.

"Викторианская деревня" продали на аукционе за 10 тысяч фунтов. Его приобрела местная компания, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на What's The Jam.

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"Викторианская деревня" – путешествие в древнюю эпоху

Более 50 детализированных сцен с аутентичными фасадами и интерьерами магазинов действительно напоминают британцам о викторианской эпохе. И это только начало создания исторического тематического парка с живыми актерами.

Ранее такой аттракцион работал в рамках тематического парка. Однако из-за роста расходов и малого количества посетителей его судьба оставалась под вопросом. Наилучшим решением оказалась продажа.

Мы рады объявить о приобретении знаменитой викторианской деревни Flambards. Это позволит сохранить выдающуюся коллекцию и представить ее в совершенно новом формате,

– заявил представитель Kynren.

Посетители смогут прогуляться по мощеным улочкам, побывать в аутентичных магазинах, слушать мелодии и истории того времени, а также стать частью живых сцен с актерами.

Викторианская эпоха в аттракционном селе / Фото Jam Press

"Это будет история, подобной которой вы никогда раньше не видели", – добавили новые владельцы. По предварительной информации, село откроют в рамках нового туристического проекта, запуск которого запланирован на 2026 год.

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