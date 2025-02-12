Цена заоблачная: как выглядит старинная вилла, которую продают во Львове

Во Львове выставили на продажу историческую виллу "Ломница". Цена здания – 1,3 миллиона долларов.

О продаже виллы свидетельствует сообщение в инстаграме риелтора. Здание нуждается в ремонте, ведь длительное время не эксплуатировалось. Что еще о нем известно, рассказывает 24 Канал.

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Во Львове продают древнюю виллу

Уже не впервые во Львове на продажу выставили историческую виллу "Ломница", которую построили еще в 1911 году. Стоимость недвижимости составляет 1,3 миллиона долларов, то есть более 54 миллиона гривен.

Архитектурно сохранившееся здание, датируемое началом 20 века, имеет площадь 407 квадратных метров и разместилась в роскошном саду на 30 сотках,

– говорится в объявлении.

В нем отмечают, что локация на улице Сахарова придает уникальность этой недвижимости, ведь она расположена между двумя парками – Стрыйским и Ореховой рощей.

Как выглядит историческая вилла "Ломница": Фото из инстаграма Vera Odynets

Вилла не в лучшем состоянии

Из опубликованных фото заметно, что вилла не в лучшем состоянии. Ее не использовали десятки лет, а некоторые комнаты вообще не имеют ремонта.

Здание имеет извилистые лестницы и башни, оригинальную планировку и сохранены элементы столярки, паркета.

По планировке, то вилла разделена на три помещения с отдельными входами. Историческая планировка позволяет воссоздать первоначальный проект, объединив помещения для целостного ансамбля. На чердаке есть возможность расширить пространство и поднять уровень крыши для дополнительной площади.

Несмотря на то, что цена на эту недвижимость немалая, будущему владельцу придется выложить кругленькую сумму и на ремонт.