Соседи сказали, что горит свет: владелец случайно узнал, что в его доме кто-то живет

Британец Майк Холл приобрел дом в Лутоне, но в течение 30 лет там не жил. От соседей он случайно узнал, что в его доме кто-то живет, ведь там часто начали включать свет.

В 2021 году британец выяснил, что мошенники не просто захватили его имущество, а еще и успели продать, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible. В доме к тому времени залелились новые владельцы.

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Мошенники выдали себя за владельцев и продали дом

Майк приобрел дом в Лутоне в 1990 году. Это не было его основное жилье, ведь жил он в Северном Уэльсе. Похоже, из-за того, что недвижимость пустовала, она стала целью злоумышленников.

Британец рассказывает, что несколько лет назад кто-то выдал себя за него и и продал дом всего за 131 тысячу фунтов. Как раз тогда же обеспокоенные соседи сообщили, что в его доме горит свет, и туда зашли незнакомцы.

Мужчина отправился в Лутон к своему дому и обнаружил, что замки заменены, а внутри продолжается ремонт. Незнакомец, который впоследствии открыл дверь, сообщил, что теперь этот дом принадлежит ему.

Инцидент не могли решить несколько лет

Расследованием занялись правоохранители и даже местное радио, ведь дело приобрело резонанс. Журналисты обнаружили, что мошенники использовали поддельное водительское удостоверение и фиктивный банковский счет для оформления продажи.

Судебные тяжбы продолжались несколько лет, пока решением не постановили, что Майк должен получить право владения своей собственностью. Дело сдвинулось с места тогда, когда британец внесли в земельный кадастр как законного владельца в ноябре 2023 года.

К сожалению, проблемы Майка преследовали. Впоследствии в его доме поселились сквотеры. Супруги с маленьким ребенком жили по поддельному договору аренды и нанесли ущерб на 60 тысяч фунтов. В Британии это довольно популярный сценарий.

Местное издание пишет, что несмотря на годы судебных разбирательств и значительные финансовые потери, Майк таки вернул себе дом.