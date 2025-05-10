В США мужчина заплатил тысячи незнакомцам, чтобы те покинули его дом: как такое произошло

Американец, по имени Марко Веласкес, не мог спокойно продать свой дом в Чикаго. Во время осмотра мужчина узнал, что там незаконно поселилась какая-то пара.

Как пишет ABC7 News, дело не дошло до суда. Мужчина обратился в полицию, но правоохранители были бессильны, а тогда решил действовать сам, рассказывает 24 Канал.

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Незнакомцы заявили, что они являются владельцами дома

Марко решил продать свой дом, в котором не жил, поэтому обратился за помощью к агентам. Жилье заинтересовало потенциального покупателя, поэтому он попросил об осмотре. Тогда и выяснилось, что в доме самовольно поселилась пара.

Когда к дому приехала полиция, то незнакомцы сказали, что они приобрели этот дом недавно. Пара даже показала документ об ипотеке, но впоследствии подтвердилось, что такой записи в реестре не существует.

Хуже всего было, когда полиция сказала, что ничего не может сделать. Дело нужно передавать в гражданский суд,

– сказал американец.

Дело в том, что согласно законодательству штата Иллинойс, полиция не имеет полномочий выселять людей без решения суда. Мужчина, очевидно, поняв, что судебные процессы могут затянуться, решил действовать сам. Он сделал радикальный шаг – переехал в дом.



Дом, который захватили незнакомцы / Скриншот выпуска новостей

Марко переночевал в гостиной, в то время, как пара оставалась в одной из спален. По его словам, это создало напряженную атмосферу и подействовало. На следующее утро пара заявила, что хочет получить 8000 долларов, за то, чтобы покинуть дом.

Это для них не впервые

Владелец не хотел соглашаться на такую большую сумму, поэтому решил вести переговоры. Так он снизил цену до 4300 долларов. После получения этой суммы пара выехала из дома.

Впоследствии детектив полиции Чикаго сообщил владельцу, что женщина, которая заняла его дом, была замечена в похожем деле. Она хотела захватить дом одной супружеской пары. Тогда ее арестовали по обвинению в краже со взломом, подделке документов и незаконном проникновении.

Сейчас женщина отрицает все обвинения, как и ее парень, не давая комментариев журналистам.