Женщина купила дом с 260-летней сторией, а теперь об этом жалеет: что произошло

31-летняя Кейли купила дом в юго-восточном Коннектикуте два года назад. Она знала, что это помещение имеет долгую 263-летнюю историю, но думала, что все будет хорошо.

За эти два года женщине придется стать свидетелем загадочных событий. В доме происходит что-то странное вроде бы каждый день, рассказала в своем тиктоке Кейли, о чем пишет 24 Канал.

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Что пугает женщину в ее доме

Владелица убеждает, что у нее постоянно исчезают вещи, двери открываются и закрываются сами, а электроприборы также самовольно играют. Женщина пыталась выяснить причину странных явлений, однако реального объяснения нет.

Слышала шаги наверху, включения телевизоров, музыкальные шкатулки, играющие сами по себе, постукивание в гостиной, движение кресел-качалок. К тому же камера зафиксировала некоторые странные вещи, например, двери, самовольно двигаются. Уже несколько раз у меня исчезало одно и то же ожерелье. К счастью, оно всегда находилось. Однажды нашла его наверху в ванной комнате, хотя все личные вещи храню внизу,

– поделилась Кейли.

Дом состоит из двух отдельных частей, как квартир. Каждая из них вмещает две спальни, ванную комнату, столовую и кухню. Кейли с мужем живет на первом этаже, а второй – сдает в аренду на Airbnb.

Владелица показывает странные вещи в доме: смотрите видео

Что говорят пользователи тиктока

Никто не мог успокоить владелицу, поэтому она решила публиковать видео о доме в тиктоке. Одно даже стало вирусным, собрав более 3,6 миллиона просмотров.

Некоторые из пользователей пытаются найти объяснение, почему это происходит. Есть те, что ужасаются и те, что шутят.

Чтобы там не было бы, у тебя есть все необходимое для фильмов ужасов,

– пошутила одна из пользовательниц.

Комментаторы подозревают, что это могут быть звуки мышей или постоянные сквозняки, что типичны для старых зданий.