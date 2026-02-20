Укр Рус
Во Львове сдают в аренду памятник архитектуры: сколько стоит вилла в центре
20 февраля, 18:00
3

Во Львове сдают в аренду памятник архитектуры: сколько стоит вилла в центре

Ксенія Войновська
Основні тези
В центре Львова предлагают в аренду историческую виллу Юлиана Макаревича по ставке 6 долларов за квадратный метр в месяц. Здание расположено на улице Драгоманова и имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Какие условия аренды предлагают?

Объявления об аренде разместили на платформе OLX. Предлагают как все трехэтажное здание, так и комплекс с прилегающей территорией площадью около 1,7 тысячи квадратных метров, указано в объявлении.

Если арендовать все помещение площадью 880 квадратных метров, стоимость превышает 5 тысяч долларов в месяц без учета коммунальных платежей. В объявлении указано, что объект имеет отдельный вход, закрытую территорию, паркоместа, автономную котельную и укрытие.

Вилла Юлиана Макаревича / Фото OLX

Помещение предлагают использовать под медицинский центр, офис или культурное пространство. Владельцы позволяют проведение ремонта и перепланировки в соответствии с потребностями арендатора с учетом охранного статуса здания.

Что это за вилла и почему она имеет историческую ценность?

Трехэтажный дом возвели в 1909 году в стиле позднего модерна, сообщает "Бюро наследия". Проект разработал архитектор Людвиг Вельце для семьи адвоката Юлиана Макаревича. Вилла является образцом городской застройки начала 20 века с характерным фасадом и декоративными элементами.

Интересно! Внутри частично сохранились аутентичные детали, в частности витражи, изготовленные в Кракове. Объект внесен в перечень памятников архитектуры местного значения. В советский период в помещении работал областной детский психоневрологический диспансер.

Как выглядит дом Юлиана Макаревича изнутри / Фото OLX

В 2020 году виллу продали на аукционе более чем за 40 миллионов гривен. Покупателем стало общество, связанное с львовским строительством. После продажи здание планировали приспособить под частное медицинское учреждение.

Какие здания во Львове считаются самыми старыми?

  • Самым старым сохранившимся зданием Львова считают церковь Святого Николая, которую датируют 18 веком. Храм расположен в районе площади Старый Рынок и относится к древнейшему слою городской застройки.

  • В перечень старейших сооружений также относят храм Святого Иоанна Крестителя и монастырь Святого Онуфрия. Эти памятники формировались в княжеские времена и сохранили отдельные архитектурные элементы, свидетельствующие о ранней истории Львова.