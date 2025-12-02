"Один дома" и "Один дома 2": как выглядели и где расположены дома Маккалистеров
- Дом семьи Маккалистеров из "Один дома" находится в Виннетке, Иллинойс, и был реконструирован, увеличив площадь до 846 квадратных метров.
- Дом из "Сам дома 2" расположен в Манхэттене, Нью-Йорк, и был продан за 5,7 миллиона долларов в 2024 году.
Фильмы "Один дома" и "Один дома 2" стали частью зимних праздников, а дома, которые появились в лентах, хорошо запомнились зрителям. Помещения неоднократно меняли владельцев и внешний вид, но все еще привлекают внимание поклонников кино.
24 Канал исследовал как менялись помещения Кевина в течение двух фильмов.
Смотрите также Готический дом для вампира: как выглядит современный замок в Мичигане
Дом из "Один дома"
Реальный дом семьи Маккалистеров расположен в городке Виннетка, штат Иллинойс, по адресу Линкольн-авеню 671. Это большой двухэтажный дом из красного кирпича, который выбрали благодаря уравновешенной симметрии и классической архитектуре.
Дом семьи Маккалистеров / Скриншот 24 Канала из фильма
Именно его фасад зрители видят в течение большинства сцен, где Кевин защищает дом от грабителей.
Интересно! Все сцены с интерьером были построены на съемочной площадке. То есть зрители никогда не видели как на самом деле выглядел дом изнутри.
Интерьер в фильме "Один дома" / Скриншот 24 канала из фильма
После завершения съемок дом остался частной собственностью и в течение лет подвергся масштабной реконструкции. Площадь здания увеличили почти вдвое – примерно до 846 квадратных метров.
Внешний фасад за три десятилетия изменился минимально. Именно поэтому туристы, которые приезжают сфотографироваться возле дома, легко узнают его.
Украшенный дом / Скриншот 24 Канала из фильма
Дом из "Один дома 2"
Во второй части Кевин временно живет в нью-йоркском таунхаусе дяди. Дом расположен в Манхэттене. На экране он представлен как типичное городское жилье – узкий фасад из темного камня, высокая лестница ко входу, вертикальные окна и несколько этажей.
Дом из "Один дома 2" / Скриншот 24 Канала из фильма
Такой дизайн характерен для улиц Нью-Йорка. Хотя на самом деле дом не был заброшенным и все сцены также снимали на площадке. Это позволило свободно размещать свет, реквизит и создавать пространство для эффектных сцен с ловушками, которые невозможно воплотить в реальной узкой городской застройке.
Дом изнутри / Скриншот 24 Канала из фильма
По сюжету фильма таунхаус полуразрушен, потому что там никто не живет. Кевин приходит туда с надеждой временно пожить у дяди, но впоследствии дом становится "крепостью" для мальчика. Чтобы защититься от преступников, Кевин придумывает множество новых ловушек.
Главный вход в дом / Скриншот 24 Канала из фильма
Интересно! Внешне нью-йоркский дом Кевина сохраняет стиль, типичный для Манхэттена начала 20 века, поэтому локацию часто связывают с фильмом, даже несмотря на то, что непосредственные съемки внутри проводились не там.
В фильме "Один дома 2" было показано не только дома, но и отель, в котором временно проживал Кевин. Отель The Plaza, расположенный в Нью-Йорке, стал одним из самых популярных благодаря киноленте.
Интерьер в отеле / Скриншот 24 Канала из фильма
Что известно о продаже домов из фильма?
После масштабной реконструкции, дом из "Один дома 1" имеет пять спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр и крытую спортивную площадку, а также был выставлен на продажу за 5,25 миллиона долларов в 2024 году.
Дом из фильма "Один дома 2" расположен в престижном районе Манхэттена, неподалеку от Центрального парка. В 2024 году дом был продан за 5,7 миллиона долларов, значительной степени благодаря его участию в фильме.