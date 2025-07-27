Жилье доступное, а жизнь дорогая: какая это страна в Европе

Самой доступной страной в Европе для покупки жилья является Дания. Для этого учитывали среднюю заработную плату, цены на жилье, уровень инфляции и ипотечные ставки.

Несмотря на то, что Дания является самой доступной страной в Европе для покупки жилья, эта страна является одной из самых дорогих во многих других аспектах, передает 24 Канал со ссылкой на отчет BestBrokers.com.

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Что с ценами в Дании?

Известно, что Дания была самой дорогой страной Евросоюза в 2023 году. Сейчас в стране стоимость жилья площадью 100 квадратных метров эквивалентна 114 чистым месячным зарплатам.

По информации Евростата, цены на товары и услуги в Дании превышали средний показатель по ЕС на 43%.

При этом по уровню среднегодового дохода датчане заняли седьмое место в Европе.

Заметьте! По данным Евростата, в первом квартале 2025 года стоимость жилья выросла на 5,7% в годовом измерении, а аренда – на 3,2%. По сравнению с последним кварталом 2024 года цены на жилье поднялись на 1,4%, а на аренду – на 0,9%.

Какая цена жилья в Европе?

Если сравнивать цены на жилье с 2010 годом, то сейчас стоимость жилья выросла больше, чем аренда, в 21 из 26 стран Евросоюза.

Например, в Венгрии жилье подорожало на 260%, в Эстонии – на 238%, а в Литве – на 194%.

Напомним! В Европе продажи недвижимости на минимумах почти за десятилетие. Годовой объем продаж в первом квартале 2025 года остался на уровне 47,8 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше показателя трехлетней давности.