Сертификат "еВосстановление" есть, а денег пока нет: когда владельцам ждать выплат

Украинцы, лишившиеся жилья из-за войны, могут приобрести новое жилье по жилищному сертификату "еВідновлення". Однако части получателей компенсации придется дождаться следующего финансирования.

Когда поступят деньги по жилищным сертификатам?

Владельцам жилищных сертификатов по программе "еВосстановление" не нужно заново проходить процедуру или беспокоиться, что документ утратит силу, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

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Следующий транш выплат по жилищным сертификатам должен поступить в два этапа. Ориентировочно это ожидается с августа по ноябрь 2026 года.

Это важно для людей, которые уже получили решение о компенсации за уничтоженное жилье, но еще не использовали сертификат. Часть владельцев не может завершить покупку, так как средства по их сертификатам еще не поступили.

В то же время для выплат по жилищным сертификатам уже обеспечено 2,8 миллиарда гривен. Эти деньги либо уже забронированы получателями компенсаций, либо находятся на стадии перечисления по заключенным договорам купли-продажи жилья.

Благодаря этому более 1,5 тысячи украинских семей, лишившихся жилья из-за войны, смогут приобрести новое жилье.

Что делать владельцам сертификатов, которые еще не получили средства?

Если деньги по сертификату еще не забронированы, владельцам советуют учитывать ожидаемый график нового финансирования. Прежде всего это стоит сделать перед предварительными договоренностями с продавцами жилья.

В противном случае покупатель может договориться о сделке раньше, чем появятся средства для ее оплаты. Поэтому при планировании покупки следует учитывать, что новые средства поступают не сразу, а в несколько этапов.

Параллельно продолжается работа над привлечением дополнительного финансирования для продолжения выплат. Это должно позволить профинансировать следующие сертификаты, которые уже получили владельцы уничтоженного жилья.

Сколько будет действовать жилищный сертификат по программе "еВідновлення"?

Жилищный сертификат действует 5 лет с момента оформления. То есть документ не исчезает и не теряется только из-за того, что деньги по нему еще не поступили.

По состоянию на июнь 2026 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества насчитывается более 342 тысяч объектов, пострадавших в результате российской агрессии. Почти 300 тысяч из них – это жилые дома.

Отдельно государство финансирует компенсации за поврежденное жилье. В апреле 2026 года правительство дополнительно направило на это направление 2 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Для компенсаций за уничтоженное жилье привлекаются и международные средства. Банк развития Совета Европы уже одобрил новое финансирование проекта HOME в размере 100 миллионов евро.

Во время Ukraine Recovery Conference 2026 Украина также планирует привлечь дополнительные ресурсы для жилья граждан, лишившихся крова на временно оккупированных территориях. Ожидается, что это позволит профинансировать около 1 тысячи жилищных ваучеров в рамках отдельного компонента "еВідновлення" для ВПЛ из ВОТ.

Как получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье?

Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "єВідновлення". Подать заявку имеют право владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также люди, которые приобрели жилье в новостройках.

Перед подачей документов необходимо проверить, внесено ли право собственности в Государственный реестр вещных прав. Если данных там нет, информацию нужно обновить через нотариуса или государственного регистратора.

Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном или разрушенном жилье через "Дію", ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "єВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.

Далее жилье осматривает специальная комиссия, которую создают местные власти. Она фиксирует повреждения и определяет размер компенсации в зависимости от площади помещения, масштаба разрушений и стоимости ремонта.

Средства поступают на специальный счет, а использовать их можно только на ремонт или покупку строительных материалов. После завершения работ владелец должен сообщить об этом, после чего комиссия может повторно осмотреть жилье.