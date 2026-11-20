Регистрация места жительства в квартире не означает, что человек автоматически становится ее совладельцем или получает безусловное право на проживание. В то же время владелец недвижимости не всегда может просто выселить зарегистрированного жильца, ведь закон предусматривает ряд исключений и гарантий защиты жилищных прав.

Может ли владелец выселить человека, прописанного в квартире

В Украине регистрация места жительства (так называемая прописка) сама по себе не дает человеку права собственности на квартиру. Соответственно, собственник недвижимости может потребовать, чтобы зарегистрированный жилец освободил помещение, если для этого имеются законные основания. Этот вопрос регулируется, в частности, Гражданским кодексом Украины и Законом "Об основных принципах жилищной политики".

Законодательство проводит разграничение между правом собственности на недвижимость и правом пользования ею. В частности, факт регистрации места жительства не является самостоятельным основанием для приобретения права на жилье или его утраты. Поэтому при рассмотрении спора суд не может опираться исключительно на наличие или отсутствие прописки. Он должен выяснить, на каких основаниях человек вселился в квартиру и имеет ли он законное право пользоваться ею.

Важно! Необходимо учитывать семейные обстоятельства. Например, в соответствии со статьей 405 Гражданского кодекса члены семьи владельца жилья, проживающие вместе с ним, имеют право пользоваться квартирой. В то же время такой член семьи может утратить это право, если без уважительных причин не проживает в квартире более одного года, если иное не предусмотрено договором или законом.

Однако даже в такой ситуации собственник не может самостоятельно решить вопрос принудительного выселения. Необходимо обратиться в суд и доказать наличие оснований для прекращения права пользования жильем.

Как собственник может законно выселить прописанного жильца

В соответствии со статьей 47 Конституции Украины никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда. Аналогичную гарантию предусматривает и Закон Украины "Об основных принципах жилищной политики", который вступил в силу в феврале 2026 года.

Таким образом, если зарегистрированный жилец не соглашается добровольно покинуть квартиру, собственник может обратиться в суд. В зависимости от обстоятельств дела он может требовать признания лица утратившим право пользования жильем, устранения препятствий в пользовании собственностью или непосредственно выселения.

Обратите внимание! При этом суд должен учесть не только право собственника распоряжаться недвижимостью, но и жилищные права человека, которого хотят выселить. В частности, значение имеют обстоятельства вселения, продолжительность проживания, наличие другого жилья, родственные связи и другие обстоятельства конкретного дела.

Верховный Суд в сентябре 2026 года отдельно подчеркнул, что выселение допускается добровольно или в судебном порядке. В рассмотренном деле новый владелец квартиры заменил замки и лишил доступа к жилью женщину, которая законно проживала там как член семьи прежней владелицы. Суд признал такие действия неправомерными и подчеркнул, что даже прекращение права пользования жильем не дает собственнику права самостоятельно выселять человека.

Поэтому собственник не может просто сменить замки, вынести личные вещи жильца или иным способом лишить его доступа к квартире без добровольного согласия или соответствующего судебного решения.

Таким образом, сама по себе прописка не гарантирует человеку пожизненного права проживать в квартире. Однако и право собственности не позволяет выселять зарегистрированных жильцов любым способом: для принудительного выселения необходимы законные основания и соблюдение судебной процедуры.

Кстати, даже если в квартире месяцами никто не живет, владельцу все равно могут приходить платежные квитанции за коммунальные услуги. Однако за некоторые услуги можно не платить, а за другие – получить перерасчет.