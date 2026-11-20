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Чи може власник виселити людину, яка прописана у квартирі

В Україні реєстрація місця проживання (так звана прописка) сама по собі не дає людині права власності на квартиру. Відповідно, власник нерухомості може вимагати, щоб зареєстрований мешканець звільнив приміщення, якщо для цього є законні підстави. Це питання регулюється, зокрема, Цивільним кодексом України та Законом "Про основні засади житлової політики".

Законодавство розмежовує право власності на нерухомість і право користування нею. Зокрема, факт реєстрації місця проживання не є самостійною підставою для набуття права на житло або його втрати. Тому під час розгляду спору суд не може спиратися лише на наявність чи відсутність прописки. Він повинен з'ясувати, на яких підставах людина вселилася до квартири та чи має вона законне право користуватися нею.

Важливо! Треба враховувати сімейні обставини. Наприклад, відповідно до статті 405 Цивільного кодексу, члени сім'ї власника житла, які проживають разом із ним, мають право користуватися квартирою. Водночас такий член сім'ї може втратити це право, якщо без поважних причин не проживає у квартирі понад один рік, якщо інше не передбачено домовленістю або законом.

Однак навіть у такій ситуації власник не може самостійно вирішити питання примусового виселення. Потрібно звернутися до суду та довести наявність підстав для припинення права користування житлом.

Як власник може законно виселити прописаного мешканця

Відповідно до статті 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Аналогічну гарантію передбачає і Закон України "Про основні засади житлової політики", який набрав чинності у лютому 2026 року.

Отже, якщо зареєстрований мешканець не погоджується добровільно залишити квартиру, власник може звернутися до суду. Залежно від обставин справи він може вимагати визнання особи такою, що втратила право користування житлом, усунення перешкод у користуванні власністю або безпосередньо виселення.

Зверніть увагу! Водночас суд повинен врахувати не лише право власника розпоряджатися нерухомістю, а й житлові права людини, яку хочуть виселити. Зокрема, значення мають обставини вселення, тривалість проживання, наявність іншого житла, родинні зв'язки та інші обставини конкретної справи.

Верховний Суд у вересні 2026 року окремо наголосив, що виселення допускається добровільно або в судовому порядку. У розглянутій справі новий власник квартири замінив замки та позбавив доступу до житла жінку, яка законно проживала там як член сім'ї попередньої власниці. Суд визнав такі дії неправомірними та наголосив, що навіть припинення права користування житлом не дає власнику права самостійно виселяти людину.

Тому власник не може просто змінити замки, винести особисті речі мешканця або іншим способом позбавити його доступу до квартири без добровільної згоди чи відповідного судового рішення.

Таким чином, сама прописка не гарантує людині довічного права проживати у квартирі. Проте й право власності не дозволяє виселяти зареєстрованих мешканців у будь-який спосіб: для примусового виселення потрібні законні підстави та дотримання судової процедури.

До речі, навіть якщо у квартирі місяцями ніхто не живе, власнику все одно можуть надходити платіжки за комунальні послуги. Однак за деякі послуги можна не платити, а за інші – отримати перерахунок.