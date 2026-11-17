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За які комунальні послуги потрібно платити, якщо квартира порожня

Якщо у квартирі ніхто не проживає, це не звільняє власника від усіх комунальних платежів. Частину послуг потрібно оплачувати незалежно від того, чи користується людина житлом. Водночас за певних умов можна не платити за окремі послуги, зазначено у Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

Зокрема, доведеться оплачувати централізоване опалення. Також власник має сплачувати внески ОСББ або плату за управління багатоквартирним будинком. Окремо можуть нараховувати плату за розподіл газу та абонентське обслуговування, навіть якщо комунальними послугами фактично не користуються.

Інакше відбувається оплата електроенергії та води. Якщо у квартирі встановлені лічильники й споживання немає, платити за використані ресурси не потрібно. Проте показники варто передавати щомісяця, навіть якщо вони не змінюються, щоб уникнути нарахувань за розрахунковими обсягами.

Як отримати перерахунок за комунальні послуги у порожній квартирі

Якщо у квартирі немає лічильників, власник може скористатися правом не оплачувати окремі невикористані комунальні послуги. Для цього всі мешканці мають бути відсутніми понад 30 календарних днів, а саму відсутність потрібно підтвердити документально. На централізоване опалення це правило не поширюється.

Щоб отримати перерахунок, необхідно подати заяву виконавцю відповідної послуги. До неї додають документи, які підтверджують, що у квартирі ніхто не проживав. Це може бути довідка ВПО, підтвердження перебування за кордоном, проходження військової служби, навчання або лікування.

Окремо можна звернутися щодо перерахунку плати за вивезення побутових відходів. Саме лише тимчасове непроживання у квартирі не гарантує автоматичного скасування нарахувань.

Нагадаємо, отримувачі пільг на оплату житлово-комунальних послуг повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, які впливають на їхнє право на допомогу або її розмір. Зокрема, це стосується зміни місця проживання, складу сім'ї та інших обставин, що впливають на нарахування пільг.