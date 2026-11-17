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За какие коммунальные услуги нужно платить, если квартира пустует

Если в квартире никто не проживает, это не освобождает владельца от всех коммунальных платежей. Часть услуг необходимо оплачивать независимо от того, пользуется ли человек жильем. В то же время при определенных условиях можно не платить за отдельные услуги, как указано в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

В частности, придется оплачивать централизованное отопление. Также владелец должен вносить взносы в ОСМД или плату за управление многоквартирным домом. Отдельно может начисляться плата за распределение газа и абонентское обслуживание, даже если коммунальными услугами фактически не пользуются.

Иначе обстоит дело с оплатой электроэнергии и воды. Если в квартире установлены счетчики и потребления нет, платить за использованные ресурсы не нужно. Однако показания следует передавать ежемесячно, даже если они не меняются, чтобы избежать начислений по расчетным объемам.

Как получить перерасчет за коммунальные услуги в пустой квартире

Если в квартире нет счетчиков, владелец может воспользоваться правом не оплачивать отдельные неиспользованные коммунальные услуги. Для этого все жильцы должны отсутствовать более 30 календарных дней, а само отсутствие необходимо подтвердить документально. На централизованное отопление это правило не распространяется.

Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление исполнителю соответствующей услуги. К нему прилагаются документы, подтверждающие, что в квартире никто не проживал. Это может быть справка о статусе ВПЛ, подтверждение пребывания за границей, прохождения военной службы, обучения или лечения.

Отдельно можно обратиться по поводу перерасчета платы за вывоз бытовых отходов. Само по себе временное отсутствие в квартире не гарантирует автоматической отмены начислений.

Напомним, Лица, пользующиеся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, должны сообщатьт Пенсионный фонд Украины об изменениях, которые влияют на их право на пособие или его размер. В частности, это касается смены места жительства, состава семьи и других обстоятельств, влияющих на начисление льгот.