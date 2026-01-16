Почему могут забрать квартиру в 2026 году: что грозит владельцам жилья

Право собственности на квартиру или дом в Украине не является абсолютно защищенным от вмешательства государства или суда. В 2026 году отменить право собственности могут даже за несоответствие данных в реестре.

В каких случаях суд может лишить права собственности?

Самым распространенным основанием для отмены права собственности остается признание договора купли-продажи недействительным, пишет 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс.

Если сделку заключили с нарушением законодательства, без необходимых разрешений или с поддельными документами, суд имеет право аннулировать ее последствия. Это означает, что право собственности нового владельца также может быть прекращено.

Отдельные проблемы возникают с давними соглашениями, заключенными десятки лет назад. Если суд установил, что на момент заключения договора были нарушения, цепь дальнейших перепродаж может быть пересмотрена. В таких случаях даже добросовестные покупатели рискуют потерять имущество.

Могут ли изъять недвижимость во время военного положения?

Военное положение расширяет полномочия государства по принудительному отчуждению имущества. Военное командование может изымать объекты недвижимости для нужд обороны, размещения военных или строительства стратегических объектов. В законодательстве предусматривает компенсацию владельцам, однако процесс происходит в ускоренном порядке.

Обжаловать такое решение до фактического изъятия практически невозможно. Владельцы могут обратиться в суд только после того, как имущество уже перешло в пользование государства.

Как долги влияют на право собственности?

Наличие значительной задолженности может стать основанием для принудительного отчуждения недвижимости. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество должника и продать его через электронные торги. Средства от продажи направляют на погашение долгов перед кредиторами.

Обратите внимание! Даже если это единственное жилье человека, в определенных случаях оно все равно может быть реализовано. Особенно это касается долгов по кредитам, ипотеке или налоговых обязательств, размер которых превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 180 тысяч гривен.

Какие ошибки в регистрации приводят к потере имущества?

Технические или процедурные нарушения при регистрации права собственности также могут иметь серьезные последствия. Если регистратор допустил ошибку или внес ложные данные в Государственный реестр вещных прав, запись могут отменить. В результате владелец формально теряет подтверждение своих прав.

Отдельной проблемой является самовольное строительство. Если дом или пристройку возвели без необходимых разрешений, суд может признать, что право собственности на такой объект не возникло. В худшем случае сооружение могут обязать снести.

