В Германии штрафуют за ночевку на собственной даче: какая причина
- В Германии запрещено ночевать на дачах из-за законодательных ограничений.
- Нарушение этого и других правил может привести к штрафам, а для арендаторов – расторжению договора.
Если для украинцев поездка на дачу с ночевкой – хорошая традиция, то в Германии оставаться на ночь официально запрещено. И неважно, говорится ли об арендаторе или о владельце дачи.
В Германии "дача" – это Kleingarten или Schrebergarten, что переводится как "маленький сад". Это обычно небольшой земельный участок, расположенный в пределах городов или их окрестностей с компактными садовыми домиками, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Главред".
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Почему существует запрет на ночевку в даче
Немецкие садовые домики не соответствуют стандартам жилых помещений. Они предназначены для отдыха или хранения инвентаря и оборудованы даже самым необходимым:
- отсутствуют водоснабжение и канализация. Большинство дач не подключены к централизованным системам водоснабжения или канализации, что делает их непригодными для длительного пребывания;
- недостаточное отопление. Они обычно не имеют систем отопления, что делает невозможным проживание в холодное время года;
- отсутствие пожарной сигнализации и других средств безопасности делает ночевку рискованной.
В отличие от украинских дач, немецкие редко расположены возле леса или реки. Часто их обустраивают у дороги, железной дороги или в промышленных зонах.
Интересно, что дачные участки в Германии объединены в кооперативы, которые строго регулируют их эксплуатацию. Например, владельцы обязаны ухаживать за садом, выращивать растения и тому подобное.
Штрафы – реальные
Нарушение правил может обернуться штрафом, а для арендаторов – даже расторжением арендного договора.
В некоторых регионах, в частности в Баварии или Северном Рейне-Вестфалии, органы местного самоуправления регулярно проверяют соблюдение регламента. Если они заметят признаки проживания, например, установленную кровать, запасы еды, бытовую технику – будет штраф в несколько сотен евро.
Правда, есть исключения, когда немцы могут получить разрешение на ночевку. Однако такие случаи требуют согласования с местными властями и кооперативом, а также дополнительных затрат на модернизацию дома. В результате это получается финансово невыгодно.
Почему в Германии существуют такие ограничения? Они предотвращают превращение садовых товариществ в неформальные поселения с хаотичной застройкой.