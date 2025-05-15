В Германии штрафуют за ночевку на собственной даче: какая причина

Если для украинцев поездка на дачу с ночевкой – хорошая традиция, то в Германии оставаться на ночь официально запрещено. И неважно, говорится ли об арендаторе или о владельце дачи.

В Германии "дача" – это Kleingarten или Schrebergarten, что переводится как "маленький сад". Это обычно небольшой земельный участок, расположенный в пределах городов или их окрестностей с компактными садовыми домиками, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Главред".

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Почему существует запрет на ночевку в даче

Немецкие садовые домики не соответствуют стандартам жилых помещений. Они предназначены для отдыха или хранения инвентаря и оборудованы даже самым необходимым:

отсутствуют водоснабжение и канализация . Большинство дач не подключены к централизованным системам водоснабжения или канализации, что делает их непригодными для длительного пребывания;

. Большинство дач не подключены к централизованным системам водоснабжения или канализации, что делает их непригодными для длительного пребывания; недостаточное отопление . Они обычно не имеют систем отопления, что делает невозможным проживание в холодное время года;

. Они обычно не имеют систем отопления, что делает невозможным проживание в холодное время года; отсутствие пожарной сигнализации и других средств безопасности делает ночевку рискованной.

В отличие от украинских дач, немецкие редко расположены возле леса или реки. Часто их обустраивают у дороги, железной дороги или в промышленных зонах.

Интересно, что дачные участки в Германии объединены в кооперативы, которые строго регулируют их эксплуатацию. Например, владельцы обязаны ухаживать за садом, выращивать растения и тому подобное.

Штрафы – реальные

Нарушение правил может обернуться штрафом, а для арендаторов – даже расторжением арендного договора.

В некоторых регионах, в частности в Баварии или Северном Рейне-Вестфалии, органы местного самоуправления регулярно проверяют соблюдение регламента. Если они заметят признаки проживания, например, установленную кровать, запасы еды, бытовую технику – будет штраф в несколько сотен евро.

Правда, есть исключения, когда немцы могут получить разрешение на ночевку. Однако такие случаи требуют согласования с местными властями и кооперативом, а также дополнительных затрат на модернизацию дома. В результате это получается финансово невыгодно.

Почему в Германии существуют такие ограничения? Они предотвращают превращение садовых товариществ в неформальные поселения с хаотичной застройкой.