В Польше сдача квартиры в аренду может закончиться проблемами: как не попасть впросак

В Польше проживает значительное количество украинцев, некоторые из них даже сдают собственное жилье в аренду. Однако владение недвижимостью не освобождает от уплаты налогов, и, как оказалось, далеко не все арендодатели декларируют свой доход. Отныне за этим будет следить искусственный интеллект.

Как сообщает издание inPoland, которое цитирует 24 Канал, налоговые органы Польши усиливают контроль за рынком аренды.

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В Польше усиливают контроль за доходами от аренды жилья

Министерство финансов Польши сообщает, что четверть арендодателей не декларирует доходы от сдачи в аренду недвижимости. Чтобы выявить нарушителей, налоговая служба планирует привлечь искусственный интеллект – он будет анализировать банковские переводы и налоговые декларации, сопоставляя их с онлайн-объявлениями об аренде.

Как отмечается в сообщениях, внимание инспекторов могут привлечь переводы с пометками вроде "аренда" или "оплата за квартиру", а также активность в соцсетях – например, публикации о поиске квартирантов или фото только что отремонтированного жилья.

Современные алгоритмы позволяют сверять данные с порталов вроде OLX, Otodom, Airbnb с финансовыми операциями налогоплательщиков. Такой подход поможет выявлять тех, кто получает доход от аренды, но не сообщает о нем налоговые органы.



За недекларированием доходов от аренды жилья в Польше будет следить ИИ / Фото iStock

Что будет за нарушение

За непредставление декларации грозит штраф до 30 тысяч злотых (примерно 332 тысяч гривен). При этом ставка налога на задекларированный доход является фиксированной – 8,5% на суммы до 100 тысяч злотых в год. В случае превышения этого предела, дополнительно уплачивается 12,5% от суммы, превышающей лимит.

Учитывая, что средняя стоимость аренды в Польше колеблется от 3 до 6 тысяч злотых в месяц в зависимости от города и расположения жилья, то на налог арендодателя нужно от 3 060 до 6 120 злотых в год (34 – 68 тысяч гривен).

На это советуют обратить внимание не только гражданам Польши, но и иностранцам. А учитывая то, что Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев, а часть из них, вероятно, тоже сдает квартиры в аренду, эта информация актуальна и для украинцев.

