Як повідомляє видання inPoland, яке цитує 24 Канал, податкові органи Польщі посилюють контроль за ринком оренди.

Читайте також Скільки треба працювати українцю в Польщі, щоб заробити на квартиру

У Польщі посилюють контроль за доходами від оренди житла

Міністерство фінансів Польщі повідомляє, що чверть орендодавців не декларує доходи від здачі в оренду нерухомості. Щоб виявити порушників, податкова служба планує залучити штучний інтелект – він аналізуватиме банківські перекази та податкові декларації, зіставляючи їх з онлайн-оголошеннями про оренду.

Як зазначається в повідомленнях, увагу інспекторів можуть привернути перекази з примітками на кшталт "оренда" чи "оплата за квартиру", а також активність у соцмережах – наприклад, публікації про пошук квартирантів чи фото щойно відремонтованого житла.

Сучасні алгоритми дозволяють звіряти дані з порталів на кшталт OLX, Otodom, Airbnb з фінансовими операціями платників податків. Такий підхід допоможе виявляти тих, хто отримує дохід від оренди, але не повідомляє про нього податкові органи.



За недекларуванням доходів від оренди житла в Польщі слідкуватиме ШІ / Фото iStock

Що буде за порушення

За неподання декларації загрожує штраф до 30 тисяч злотих (приблизно 332 тисяч гривень). При цьому ставка податку на задекларований дохід є фіксованою – 8,5% на суми до 100 тисяч злотих на рік. У випадку перевищення цієї межі, додатково сплачується 12,5% від суми, що перевищує ліміт.

Враховуючи, що середня вартість оренди в Польщі коливається від 3 до 6 тисяч злотих на місяць залежно від міста і розташування житла, то на податок орендодавця потрібно від 3 060 до 6 120 злотих на рік (34 – 68 тисяч гривень).

На це радять звернути увагу не лише громадянам Польщі, а й іноземцям. А враховуючи те, що Польща прийняла понад 1,5 мільйона українців, а частина з них, ймовірно, теж здає квартири в оренду, ця інформація актуальна і для українців.

