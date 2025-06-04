Как сообщает издание inPoland, которое цитирует 24 Канал, налоговые органы Польши усиливают контроль за рынком аренды.

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В Польше усиливают контроль за доходами от аренды жилья

Министерство финансов Польши сообщает, что четверть арендодателей не декларирует доходы от сдачи в аренду недвижимости. Чтобы выявить нарушителей, налоговая служба планирует привлечь искусственный интеллект – он будет анализировать банковские переводы и налоговые декларации, сопоставляя их с онлайн-объявлениями об аренде.

Как отмечается в сообщениях, внимание инспекторов могут привлечь переводы с пометками вроде "аренда" или "оплата за квартиру", а также активность в соцсетях – например, публикации о поиске квартирантов или фото только что отремонтированного жилья.

Современные алгоритмы позволяют сверять данные с порталов вроде OLX, Otodom, Airbnb с финансовыми операциями налогоплательщиков. Такой подход поможет выявлять тех, кто получает доход от аренды, но не сообщает о нем налоговые органы.



За недекларированием доходов от аренды жилья в Польше будет следить ИИ / Фото iStock

Что будет за нарушение

За непредставление декларации грозит штраф до 30 тысяч злотых (примерно 332 тысяч гривен). При этом ставка налога на задекларированный доход является фиксированной – 8,5% на суммы до 100 тысяч злотых в год. В случае превышения этого предела, дополнительно уплачивается 12,5% от суммы, превышающей лимит.

Учитывая, что средняя стоимость аренды в Польше колеблется от 3 до 6 тысяч злотых в месяц в зависимости от города и расположения жилья, то на налог арендодателя нужно от 3 060 до 6 120 злотых в год (34 – 68 тысяч гривен).

На это советуют обратить внимание не только гражданам Польши, но и иностранцам. А учитывая то, что Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев, а часть из них, вероятно, тоже сдает квартиры в аренду, эта информация актуальна и для украинцев.

