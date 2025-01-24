Экономия или дань традициям: почему у британцев до сих пор можно увидеть два крана в раковине

Особенности быта британцев могут удивить иностранцев. Например, наличие двух кранов в одной раковине сразу вызывает вопросы.

В Украине и других европейских странах в раковинах есть один кран. Однако британцы ставят два: для холодной и для горячей воды отдельно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Когда-то воду поставляли отдельно

По словам директора Чантерного института сантехники и теплотехники, это частично традиция. Когда-то воду в дома поставляли раздельно для предотвращения заражения.

Эта традиция берет свое начало с тех времен, когда холодную и горячую воду хранили отдельно, чтобы предотвратить загрязнение из-за перекрестного соединения,

– сказал Кевин Велман.

Холодная вода считалась пригодной для питья и ее подавали через основную магистраль. Горячая вода содержалась в резервуаре, который чаще всего устанавливали на чердаке дома.

Два крана в раковине / Фото UK Architectural Heritage

Польза и удобство

Также с 1965 года кран для горячей они начинали располагать слева. Такая идея возникла для удобства пользования людей с недостатками зрения.

Одной из причин поддерживать это в течение многих лет было то, что люди с недостатками зрения всегда знали, с какой стороны горячо, а с какой холодно,

– отметил специалист.

Поэтому наличие двух кранов – это прежде всего привычка старшего поколения и дань традиции, которая возникла когда-то давно. А для людей с недостатками зрения – это очень удобный способ отделить горячую воду от холодной, сформировав привычку.