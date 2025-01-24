В Україні та інших європейських країнах в раковинах є один кран. Однак британці ставлять два: для холодної та для гарячої води окремо, розповідає 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Колись воду постачали окремо

За словами директора Чантерного інституту сантехніки та теплотехніки, це частково традиція. Колись воду до осель постачали роздільно для запобігання зараженню.

Ця традиція бере свій початок із тих часів, коли холодну та гарячу воду зберігали окремо, щоб запобігти забрудненню через перехресне з'єднання,

– сказав Кевін Велман.

Холодна вода вважалася придатною для пиття і її подавали через основну магістраль. Гаряча вода містилася в резервуарі, який найчастіше встановлювали на горищі будинку.

Два крани у раковині / Фото UK Architectural Heritage

Користь і зручність

Також з 1965 року кран для гарячої вони починали розташовувати зліва. Така ідея виникла для зручності користування людей з вадами зору.

Однією з причин підтримувати це протягом багатьох років було те, що люди з вадами зору завжди знали, з якого боку гаряче, а з якого холодно,

– зазначив фахівець.

Отож наявність двох кранів – це найперше звичка старшого покоління та данина традиції, яка виникла колись давно. А для людей з вадами зору – це дуже зручний спосіб відокремити гарячу воду від холодної, сформувавши звичку.