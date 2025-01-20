Винаймати житло у Швеції насправді не так легко, адже оренда в цій країні має певні особливості. Про них у коментарі "РБК-Україна" розповіла сім'я українських біженців, пише 24 Канал.

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Житло у Швеції здають без меблів

Олена разом з чоловіком і чотирма дітьми виїхали у Швецію весною 2022 року. Спочатку сім'я жила в будинку шведської родини у містечку Хьор. Потім чоловік з дружиною знайшли роботу, тому змогли орендувати житло. Пропозиції шукали у фейсбуці та на сайтах з нерухомістю.

На пошуки витратили 2 місяці. Натрапила на гарний варіант і сама запропонувала залишити депозит, оскільки була зацікавлена у цьому будинку. Попросила сім'ю шведів, у яких ми жили, щоб поручилися за нас перед орендодавцем, що ми порядні й самі вже на себе заробляємо. Будинок нам підійшов і ми уклали контракт,

– розповіла Олена.

У Швеції будинки здають без меблів, облаштована зазвичай тільки кухня. Сім'ї довелося купувати майже все, а після закінчення терміну оренди – забирати меблі із собою. Власники хотіли здавати будинок у первинному вигляді.

З власного досвіду Олена радить фотографувати будинок перед заїздом, а після виїзду замовити клінінг. У договорі варто вказати, що власник житло прийняв і не має претензій.

Рахунки за електрику постійно різні

Наступний будинок сім'ї порадили знайомі. Тепер українці платять за "холодну" оренду, тобто за все окрім електрики.

У Швеції ти ніколи не знаєш, скільки коштуватиме електрика. Кожного дня вона може мати різні тарифи. Багато шведів має систему, що рахує по годинах, яка вартість електрики. Вони тоді дивляться, скільки конкретно зараз коштує кіловат і яка буде ціна через кілька годин. Ті, хто хоче економити, тоді вже вирішує, чи варто зараз ставити прання, вмикати плиту, чи коли буде дешевше,

– поділилася українка.

Найменший рахунок за електрику в сім'ї був 150 євро (6,5 тисячі гривень), а найбільший – 350 євро (15 тисяч гривень).