Снимать жилье в Швеции на самом деле не так легко, ведь аренда в этой стране имеет определенные особенности. О них в комментарии в комментарии "РБК-Украина" рассказала семья украинских беженцев, пишет 24 Канал.

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Жилье в Швеции сдают без мебели

Елена вместе с мужем и четырьмя детьми выехали в Швецию весной 2022 года. Сначала семья жила в доме шведской семьи в городке Хёр. Затем муж с женой нашли работу, поэтому смогли арендовать жилье. Предложения искали в фейсбуке и на сайтах с недвижимостью.

На поиски потратили 2 месяца. Наткнулась на хороший вариант и сама предложила оставить депозит, поскольку была заинтересована в этом доме. Попросила семью шведов, у которых мы жили, чтобы поручились за нас перед арендодателем, что мы порядочные и сами уже на себя зарабатываем. Дом нам подошел и мы заключили контракт,

– рассказала Елена.

В Швеции дома сдают без мебели, обустроена обычно только кухня. Семье пришлось покупать почти все, а после окончания срока аренды – забирать мебель с собой. Владельцы хотели сдавать дом в первоначальном виде.

По собственному опыту Елена советует фотографировать дом перед заездом, а после выезда заказать клининг. В договоре следует указать, что владелец жилье принял и не имеет претензий.

Счета за электричество постоянно разные

Следующий дом семье посоветовали знакомые. Теперь украинцы платят за "холодную" аренду, то есть за все кроме электричества.

В Швеции ты никогда не знаешь, сколько будет стоить электричество. Каждый день она может иметь разные тарифы. Многие шведы имеет систему, что считает по часам, какая стоимость электричества. Они тогда смотрят, сколько конкретно сейчас стоит киловатт и какая будет цена через несколько часов. Те, кто хочет экономить, тогда уже решает, стоит ли сейчас ставить стирку, включать плиту, или когда будет дешевле,

– поделилась украинка.

Наименьший счет за электричество в семье был 150 евро (6,5 тысячи гривен), а самый большой – 350 евро (15 тысяч гривен).