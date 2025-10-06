Укр Рус
6 октября, 15:16
3

Суд вернул участок в Лисиничах общине: что известно о деле по земле

Валерия Моргун
Основні тези
  • Верховный Суд вернул 1,6 гектара земли в Лисиничах объединенной территориальной общине Львовщины, которые ранее были переданы по заниженной цене.
  • Апелляционный суд удовлетворил иск прокурора, обязав общество вернуть спорный участок, а также уже удовлетворены еще 2 аналогичных иска по смежным участкам.

Верховный Суд вернул земельный участок в Лисиничах Львовской объединенной территориальной общине. Ранее он был передан по заниженной цене.

Что известно о решении суда по участку в селе Лисиничи?

Речь идет о 1,6 гектара земли в селе Лисиничи, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Дело в том, что по иску Львовской областной прокуратуры суд принял решение о возвращении земельного участка Львовской объединенной территориальной общине.

Речь идет о 1,6 гектара земли в селе Лисиничи с целевым назначением – для строительства многоквартирных жилых домов,
– объяснили в областной прокуратуре.

Еще в 2018 году Лисиничевский сельсовет выставил на торги земельные участки. Однако надлежащую денежную оценку земель предварительно так и не провели. Поэтому победитель торгов получил право аренды участка по существенно заниженной цене.

Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокурора в суд с исками, требуя:

  1. признать недействительными договоры аренды земли;
  2. отменить государственную регистрацию прав на недвижимость;
  3. вернуть земли общине.

Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Не соглашаясь с таким решением, прокурор обратился в апелляционный суд,
– напомнили в прокуратуре.

Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора. Общество обязано вернуть общине спорный земельный участок.

Заметьте! Верховным Судом уже удовлетворены еще 2 аналогичных иска относительно смежных участков в Лисиничах общей площадью 3 гектара.

Что известно о подобных делах?

Западный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Львовской области по возвращению в собственность общины земельного участка площадью 3,2914 гектара. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Этот земельный участок входит в состав ландшафтного заказника местного значения "Торфяник Белогорща".

Участок расположен в пределах территории, которую еще в 2017 году жители Львова инициировали для создания природоохранного объекта,
– говорится на сайте горсовета.

Обратите внимание! В 2020-м Львовский областной совет предоставил этой местности статус заказника общей площадью 92 гектара.

Каковы цены на недвижимость во Львове?

  • Цены на двухкомнатное жилье составляли 23 тысяч гривен в месяц, трехкомнатное – 29 тысяч гривен.

  • Самым дорогим районом был Сиховский, а самым дешевым – Лычаковский.