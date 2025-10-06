Что известно о решении суда по участку в селе Лисиничи?

Речь идет о 1,6 гектара земли в селе Лисиничи, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Дело в том, что по иску Львовской областной прокуратуры суд принял решение о возвращении земельного участка Львовской объединенной территориальной общине.

Речь идет о 1,6 гектара земли в селе Лисиничи с целевым назначением – для строительства многоквартирных жилых домов,

– объяснили в областной прокуратуре.

Еще в 2018 году Лисиничевский сельсовет выставил на торги земельные участки. Однако надлежащую денежную оценку земель предварительно так и не провели. Поэтому победитель торгов получил право аренды участка по существенно заниженной цене.

Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокурора в суд с исками, требуя:

признать недействительными договоры аренды земли; отменить государственную регистрацию прав на недвижимость; вернуть земли общине.

Суд первой инстанций отказал в удовлетворении иска. Не соглашаясь с таким решением, прокурор обратился в апелляционный суд,

– напомнили в прокуратуре.

Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора. Общество обязано вернуть общине спорный земельный участок.

Заметьте! Верховным Судом уже удовлетворены еще 2 аналогичных иска относительно смежных участков в Лисиничах общей площадью 3 гектара.

Что известно о подобных делах?

Западный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Львовской области по возвращению в собственность общины земельного участка площадью 3,2914 гектара. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Этот земельный участок входит в состав ландшафтного заказника местного значения "Торфяник Белогорща".

Участок расположен в пределах территории, которую еще в 2017 году жители Львова инициировали для создания природоохранного объекта,

– говорится на сайте горсовета.

Обратите внимание! В 2020-м Львовский областной совет предоставил этой местности статус заказника общей площадью 92 гектара.

Каковы цены на недвижимость во Львове?

Цены на аренду недвижимости во Львове все еще демонстрируют рост. В частности, в сентябре текущего года снимать однокомнатную квартиру в среднем стоило 19 тысяч гривен.