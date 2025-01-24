Женщина вернулась из отпуска и сразу с порога была шокирована: что она увидела

Австралийка вернулась домой в Сидней из недельного отпуска. Когда она открыла дверь своего дома, то была шокирована.

Как выяснилось, австралийка забыла выключить кондиционер. А еще на одной из стен она увидела ужасное зрелище. Этим женщина решила поделиться на своей тикток-странице, пишет 24 Канал.

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Больше волновалась за электроэнергию

Кондиционер, очевидно, работал все время в ее отсутствие. Австралийка по-настоящему заволновалась из-за предстоящего счета за электроэнергию.

Нас встретили три массивных паука-охотника на стене в гостиной. Они не ядовитые, но я все еще волнуюсь, как финансово оправиться от будущего счета за электроэнергию,

– рассказала Александра из Мельбурна.

Женщина говорит, что пауки ее не так волновали. Она просто оставила их, а когда проснулась утром, то было пусто.

"Австралийцы знают", – пошутила автор в описании к видео. Оно набрало более 25 миллионов просмотров.

Женщина была шокирована, когда вернулась домой: видео

Пользователей напугали пауки

Поскольку видео стало вирусным, пользователи активно комментировали его. Счет за электроэнергию их не интересовал – они обсуждали нетипичных гигантских пауков:

Скажите, пожалуйста, для моего собственного психического здоровья – это же работа искусственного интеллекта, не так ли?

Так что вы сделали? Переехали? Или для этого есть экстренная горячая линия ?

? Девочка, это же злоумышленники. Вызывай полицию.

Австралийцы в комментариях пытались успокоить людей. Один человек написал, что это пауки-охотники, но они не вредят людям.