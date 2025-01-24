Як з'ясувалося, австралійка забула вимкнути кондиціонер. А ще на одній зі стін вона побачила жахливе видовище. Цим жінка вирішила поділитися на своїй тікток-сторінці, пише 24 Канал.

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Більше хвилювалася за електроенергію

Кондиціонер, очевидно, працював увесь час за її відсутності. Австралійка по-справжньому захвилювалася через майбутній рахунок за електроенергію.

Нас зустріли три масивні павуки-мисливці на стіні у вітальні. Вони не отруйні, але я все ще хвилююся, як фінансово оговтатися від майбутнього рахунку за електроенергію,

– розповіла Олександра з Мельбурна.

Жінка каже, що павуки її не так хвилювали. Вона просто залишила їх, а коли прокинулася вранці, то було пусто.

"Австралійці знають", – пожартувала авторка в описі до відео. Воно набрало понад 25 мільйонів переглядів.

Жінка була шокована, коли повернулася додому: відео

Користувачів налякали павуки

Оскільки відео стало вірусним, користувачі активно коментували його. Рахунок за електроенергію їх не цікавив – вони обговорювали нетипових гігантських павуків:

Скажіть, будь ласка, для мого власного психічного здоров'я – це ж робота штучного інтелекту, чи не так?

То що ви зробили? Переїхали? Чи для цього є екстрена гаряча лінія ?

? Дівчино, це ж зловмисники. Викликай поліцію.

Австралійці в коментарях намагалися заспокоїти людей. Один чоловік написав, що це павуки-мисливці, але вони не шкодять людям.