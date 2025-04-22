Мечтала о нем 25 лет: женщина наконец купила дом, за которым наблюдала еще с юности

44-летняя британка Даниэль из Корнволла осуществила мечту, которую вынашивала 25 лет. Женщина купила прибрежный дом, который очень нравился ей еще с юности.

Правда, за столько лет дом стал заброшенным, – очевидно, владельцы не ухаживали за ним. Несмотря на это, женщина не расстраивается, а рассказывает на своей тикток-странице, что переделает прибрежное жилье на семейный дом, рассказывает 24 Канал.

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Женщина купила дом, о котором мечтала 25 лет

Видео о дизайнере из Англии, которая осуществила давнюю мечту, стал вирусным в тиктоке, собрав более 800 тысяч просмотров. Женщина ранее рассказывала, что наблюдала за этим домом с юности и очень хотела стать его обладательницей.

Дом на фоне зеленых холмов и сразу у морского побережья, имеет действительно волшебный вид. Даниэль говорит, что не могла забыть о его "магии и очаровании" с тех пор, как впервые увидела.

И вот этот момент настал: женщина неожиданно для себя получила письмо с предложением от агента по недвижимости. После двух осмотров и участия в аукционе она стала обладательницей заветного дома.

Британка показала дом мечты: смотрите видео

Правда, собственность оказалась довольно проблемной: она в запущенном состоянии и требует капитального ремонта. Повреждения очень серьезные, среди них и структурные повреждения, риск разрушения бетона и тому подобное.

Владелица готова к расходам и ремонту

Даниэль со своим партнером полны решимости восстановить дом и превратить его в семейное гнездышко. При идеальных обстоятельствах это должно было бы быть уютное жилье с семью комнатами.

Интересно, что реконструкция старого дома не первый опыт для британки. Она уже реставрировала заброшенный коттедж, что есть в списке охраняемых зданий Великобритании. Результат даже снимали для телешоу Grand Designs в 2016 году.