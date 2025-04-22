Щоправда, за стільки років будинок став занедбаним, – очевидно, власники не доглядали за ним. Попри це, жінка не засмучується, а розповідає на своїй тікток-сторінці, що переоблаштує прибережне житло на сімейний будинок, розповідає 24 Канал.

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Жінка купила будинок, про який мріяла 25 років

Відео про дизайнерку з Англії, яка здійснила давню мрію, став вірусним у тіктоці, зібравши понад 800 тисяч переглядів. Жінка раніше розповідала, що спостерігала за цим будинком з юності та дуже хотіла стати його власницею.

Будинок на тлі зелених пагорбів й одразу біля морського узбережжя, має справді чарівний вигляд. Даніель каже, що не могла забути про його "магію і чарівність" відтоді, як уперше побачила.

І ось цей момент настав: жінка несподівано для себе отримала лист із пропозицією від агента з нерухомості. Після двох оглядів і участі в аукціоні вона стала власницею омріяного будинку.

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Щоправда, власність виявилася доволі проблемною: вона в занедбаному стані й потребує капітального ремонту. Пошкодження дуже серйозні, серед них і структурні ушкодження, ризик руйнування бетону тощо.

Власниця готова до витрат і ремонту

Даніель зі своїм партнером сповнені рішучості відновити будинок і перетворити його сімейне гніздечко. За ідеальних обставин це мало б бути затишне житло із сімома кімнатами.

Цікаво, що реконструкція старого будинку не перший досвід для британки. Вона вже реставрувала занедбаний котедж, що є списку охоронюваних будівель Великої Британії. Результат навіть знімали для телешоу Grand Designs у 2016 році.