Женщина купила 128-летнюю церковь за 45 тысяч долларов: теперь она превращает ее в дом своей мечты

Американка купила заброшенную церковь за 45 тысяч долларов, чтобы превратить ее в дом своей мечты. Однако ремонт оказался значительно дороже самой недвижимости, а восстановление здания продолжается уже два года.

Как женщина превращает заброшенную церковь в дом

45-летняя Уитни Андерсон приобрела старую церковь в американском штате Мичиган в июне 2024 года. Здание площадью около 325 квадратных метров было построено еще в 1898 году, пишет CNBC.

Изначально за недвижимость просили 125 тысяч долларов, однако женщине удалось снизить цену до 45 тысяч. За эти деньги она получила не только церковь, но и соседний дом для священнослужителя, а также земельный участок.

Андерсон работает стилистом интерьеров и декоратором. О жизни в старинной церкви она мечтала еще с детства, ведь всегда восхищалась архитектурой таких зданий, особенно витражами. Женщина около десяти лет искала церковь, которую могла бы превратить в жилье, а на покупку и ремонт накопила примерно 250 тысяч долларов.

Однако здание требовало капитального ремонта: в крыше были большие дыры, а из-за сырости появилась плесень. Во время первого осмотра Андерсон даже пришлось надеть респиратор. Однако даже такие повреждения не отпугнули женщину, особенно ее поразили старинные витражи, сохранившиеся в церкви.

Витражи в церкви / Фото CNBC Make It

На реконструкцию американка уже потратила около 194 тысяч долларов, так что вместе с покупкой ее расходы достигли 239 тысяч. Значительную часть работ женщина выполняла самостоятельно: демонтировала старые конструкции, устанавливала балки, монтировала гипсокартон, проводила окрашивание фасада и внутренних помещений.

В то же время Андерсон старается сохранить исторический облик церкви. Старинные витражи и светильники остались частью интерьера. Из старых церковных скамей изготовили обеденный стол, стулья и книжные полки, а из старых дверей и церковного стола сделали кухонный остров. Сейчас в здании уже есть спальня и две ванные комнаты. В планах владелицы – открытая кухня и большой книжный шкаф на всю стену.

Напомним, что в Украине также восстанавливают старые дома. В частности, блогер Евгений купил дом на Боржаве в Карпатах и приступил к его ремонту. Он заменил старый пол, обновил крышу и восстановил печь, стараясь сохранить как можно больше оригинальных деталей дома.