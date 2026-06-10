Старую квартиру 1960-х годов теперь не узнать: как женщина ее переделала без дизайнеров

Квартиры в домах 1960-х годов редко ассоциируются с современным дизайном, однако этот дом стал исключением. После ремонта владельцам удалось полностью изменить ее облик, сохранив при этом часть оригинальных деталей.

Почему ремонт оказался сложным и что решили сохранить?

Обновлением квартиры занималась Лариса, которая помогла знакомым превратить устаревшее жилье в комфортное современное пространство, рассказала Елена Яричевская на канале "ХАТАтур".

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Как рассказала Лариса, самым сложным этапом оказался демонтаж. Именно он потребовал больше всего времени и средств, ведь пришлось избавиться от старых конструкций и мебели, которые накапливались в доме годами.

Главной задачей было сделать квартиру удобной для жизни, но не потерять уникальность. Несмотря на масштабное обновление, планировку квартиры не меняли. Женщина решила сохранить все, что можно было восстановить.

Одним из таких решений стало сохранение старого паркета. Его не демонтировали, а отшлифовали и обновили. Так же поступили и с потолками – просто перекрасили. В то же время часть отделки все же обновили, в частности заменили старую плитку.

Какой вид квартира получила после обновления и что изменилось в интерьере?

Для нового интерьера Лариса выбрала спокойную нейтральную цветовую гамму. Такое решение она объяснила желанием создать пространство, в котором будет комфортно всем членам семьи. Светлые оттенки помогли подчеркнуть особенности квартиры и сделали помещение визуально легче.

Интерьер в квартире / Скриншоты 24 Канала

Мне очень понравились практические и необычные решения Ларисы, которые она применила. Сочетание цветов, оттенков дерева, вообще ее подход к обустройству дома. Это органический подход к ремонту,

– отметила Елена Яричевская.

После обновления в квартире остались высокие потолки, длинный коридор, небольшая кухня и отдельная ванная комната. Для кухни Лариса выбрала голубые шкафы и полуэлектрическую плиту для удобства.

В гостиной обустроили рабочую зону, что позволило сделать пространство более функциональным. Также из комнаты есть выход на балкон. Также женщина рассказала о реставрированной мебели, которую заказывала из разных городов Украины.

После публикации проекта пользователи активно обсуждали результат в комментариях. Многие зрители высоко оценили работу Ларисы, отметив внимание к деталям, удачное сочетание старых и новых элементов и качество выполнения ремонта.

Как в Киеве продают квартиру площадью 10 квадратных метров?

В Киеве выставили на продажу квартиру площадью всего 10 квадратных метров. Жилье расположено в ЖК Delmar, который находится рядом с кварталом Новопечерские Липки. В объявлении жилье назвали "мини квартирой".

Квартира вытянута в длину и больше напоминает узкий коридор. Возле окна сделали кухню, рядом поставили двухъярусную кровать. На кухне есть варочная поверхность, мойка и стиральная машина.