"Зато без долгов": женщина с тремя детьми живет в сарае, чтобы не платить за аренду

Американка вместе с тремя детьми живет в небольшом сарае. Женщина решила, что это лучше, чем платить за дорогую аренду или связываться с ипотекой.

Сарай расположен в сельской местности и имеет площадь 55 квадратных метров. В тактоке женщина сделала осмотр квартиры, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Женщина купила дом с 260-летней историей, а теперь об этом жалеет: что произошло

Женщина с детьми живет в сарае, чтобы избежать долгов

Американка купила сарай у друга семьи. Внутри есть гостиная, кухня, ванная и три спальни.

Некоторые смеются, потому что я живу в сарае, однако у меня нет ипотеки и долгов. Ваше мнение – это не моя реальность,

– говорит женщина, по имени Саванна.

На видео она показывает большой холодильник с морозильной камерой, стиральную и сушильную машины, а также двухъярусные кровати.

Обзор сарая, в котором живет семья: смотрите видео

"Возможно, у меня нет типичного дома, но у меня есть где жить. Если вы хотите платить ипотеку и проценты, то вперед. Пробовала такой вариант, но такая жизнь не для меня", – поделилась женщина.

Что пишут пользователи

Видео быстро стало вирусным, потому пользователи начали активно делиться своими мыслями. Интересно, что многие написали, что завидуют такому образу жизни. Жилье у женщины хорошее, и она не страдает из-за долгов.

Вы живете так, как я мечтаю . Буквально не могу дождаться, чтобы продать свое здание и сократить все расходы до минимума;

. Буквально не могу дождаться, чтобы продать свое здание и сократить все расходы до минимума; Жизнь в кредит – это отстой;

Не буду врать, я завидую вам.

В соцсетях Саванна много рассказывает о том, как ведет экономный образ жизни, а также проводит экскурсии по своему домику.