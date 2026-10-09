Зеленский вручил 20 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших

Президент Владимир Зеленский вручил 20 сертификатов на квартиры. Жилье получат Герои Украины и семьи погибших военнослужащих, которым посмертно присвоили звание.

Кому Зеленский вручил 20 сертификатов на квартиры

9 октября президент Владимир Зеленский вручил 20 сертификатов на квартиры, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Сертификаты получили Герои Украины и родные погибших защитников, которым это звание было присвоено посмертно.

Квартиры смогут получить военнослужащие Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Военно-морских и Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил поддержки ВСУ и Национальной гвардии. Это пилоты и военные, которые защищали Киев, Киевскую область и Мариуполь в 2022 году, а также воевали в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Часть защитников принимала участие в Курской операции.

Во время вручения сертификатов Зеленский подчеркнул, что каждый Герой Украины и каждая семья погибшего Героя должны иметь собственный дом в Украине.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский пообещал новые квартиры семьям, которые лишились жилья в результате российского обстрела Прилук 7 октября. Ракета попала в пятиэтажный дом, полностью разрушив два подъезда, в которых находилось 30 квартир.