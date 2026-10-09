Кому Зеленський вручив 20 сертифікатів на квартири

9 жовтня президент Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на квартири, повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Сертифікати отримали Герої України та рідні загиблих захисників, яким це звання присвоїли посмертно.

Квартири зможуть отримати військовослужбовці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Військово-Морських і Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил підтримки ЗСУ та Національної гвардії. Це пілоти та військові, які захищали Київ, Київщину й Маріуполь у 2022 році, а також воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Частина захисників брала участь у Курській операції.

Під час вручення сертифікатів Зеленський наголосив, що кожен Герой України та кожна родина загиблого Героя повинні мати власний дім в Україні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський пообіцяв нові квартири родинам, які втратили житло внаслідок російського обстрілу Прилук 7 жовтня. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, повністю зруйнувавши два під'їзди, у яких було 30 квартир.