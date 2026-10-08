Получат ли новое жилье семьи, лишившиеся квартир в Прилуках

Президент Владимир Зеленский пообещал, что семьи, лишившиеся своих квартир из-за российского обстрела, получат новое жилье. Во время поездки в Черниговскую область он посетил город вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом, сообщили ТСН.

7 октября российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара были полностью разрушены два подъезда, в которых располагались 30 квартир. Для людей, которые жили в них, дом стал непригодным для проживания.

Во время встречи с президентом местные жители также рассказали о проблемах с укрытиями. По их словам, защитных сооружений в районе недостаточно, а часть имеющихся находится в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, Атака забрала жизни 22 человек, среди которых пятеро детей. Еще 54 человека пострадали. Удар привел к значительным повреждениям сразу нескольких многоэтажных домов.