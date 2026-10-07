Об этом сообщил начальник Прилуцкого райотдела полиции Владислав Стоянов.

Что известно о последствиях атаки?

Утром 7 октября российская армия совершила атаку на Прилуки в Черниговской области. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в одном из микрорайонов города.

По предварительным данным, 4 человека погибли, еще 20 получили травмы, среди них – 3 детей. Одного человека спасли сотрудники чрезвычайных служб.

Город приходит в себя после атаки / ГСЧС

В другом месте из-за обстрелов со стороны России возник пожар в производственном здании.

На месте попадания работают все необходимые службы, спасатели проводят разборку конструкций и извлекают людей из-под завалов. Последствия атаки в настоящее время уточняются.

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Напомним, утром 7 октября во время массированной ракетно-дроновой атаки российские войска провели атаку на Кременчуг в Полтавской области. В результате обстрела зафиксировано попадание в жилой район города.

Удар привел к значительным повреждениям сразу нескольких многоэтажных домов. Также пострадали частные дома: в зданиях выбило окна, повреждены фасады и отдельные конструктивные элементы, а рядом были разбиты автомобили.

Помимо жилой застройки, враг нанес удар по одному из предприятий в Кременчугском районе. В настоящее время на местах работают аварийные, медицинские и коммунальные службы, которые обследуют территорию, фиксируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.