Про це повідомив начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов.

Що відомо про наслідки атаки?

Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Прилуки Чернігівської області. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста.

Внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Водночас кількість жертв може зрости, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

На місці влучання працюють усі необхідні служби, рятувальники проводять розбір конструкцій та дістають людей з-під завалів. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня під час масованої ракетно-дронової атаки російські війська атакували Кременчук на Полтавщині. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у житловій частині міста.

Удар спричинив значні пошкодження одразу кількох багатоповерхівок. Також постраждали приватні оселі: у будинках вибило вікна, пошкодило фасади та окремі конструктивні елементи, а поруч понівечило автомобілі.

Окрім житлової забудови, ворог поцілив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Наразі на місцях працюють екстрені, медичні та комунальні служби, які обстежують територію, фіксують наслідки атаки та допомагають постраждалим.