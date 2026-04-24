Очередь на жилье не гарантия: за что военных вычеркивают из списков
- Военнослужащих исключают из квартирной очереди из-за улучшения жилищных условий, представления неправильных данных, получения денежной компенсации, осуждения, или увольнения из-за нарушения контракта.
- Герои Украины имеют внеочередное право на получение жилья, а военные с выслугой более 20 лет могут выбрать между квартирой или денежной компенсацией.
Квартирная очередь для военных в Украине не гарантирует получение жилья даже после многих лет ожидания. Закон определяет перечень оснований, по которым военнослужащего могут исключить из списков еще до момента получения квартиры.
В каких случаях военного исключают из квартирной очереди?
Чаще всего причиной становится потеря потребности в жилье. Если военный или его семья улучшили жилищные условия, оснований для пребывания в очереди больше нет, пишет Государственная пограничная служба.
Также основанием становится представление неправильных данных. Во время проверки могут обнаружить ошибки или сознательно искаженную информацию, после чего решение о постановке на учет отменяют.
Отдельно определены ситуации, когда право на жилье теряется полностью:
- получение денежной компенсации на жилье хотя бы один раз;
- осуждение к лишению свободы на срок более шести месяцев;
- увольнение со службы из-за нарушения контракта или служебного несоответствия.
В таких случаях военного исключают из списков без возможности повторного включения в программу. Это означает, что воспользоваться государственной помощью для получения жилья второй раз уже не получится.
В то же время не каждое нарушение имеет одинаковые последствия. Если человек без уважительной причины отказывается от предложенного жилья, его не исключают из списка, но отодвигают в очереди примерно на год.
Кто имеет приоритет в очереди на жилье?
Система распределения жилья работает по принципу очередности. Сначала жилье получают внеочередные категории, далее те, кто имеет первоочередное право, и только после этого движется общая очередь.
К слову, Герои Украины имеют внеочередное право на получение жилья, поэтому находятся на первых позициях в соответствующих списках, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. Кроме этого, для них предусмотрен ряд дополнительных льгот.
Отдельные условия предусмотрены для военных с выслугой более 20 лет. Они могут выбрать между получением квартиры или денежной компенсацией, которую государство выплачивает один раз и закрывает жилищный вопрос.
Дополнительные гарантии имеют военные, которых увольняют по состоянию здоровья, возрасту или из-за сокращения, а также семьи погибших или пропавших без вести. В таких случаях они могут оставить служебное жилье в собственности.
В каких случаях УБД могут претендовать на бесплатное жилье?
Участники боевых действий в 2026 году могут получить жилье от государства или денежную компенсацию, но при определенных условиях. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно стать на квартирный учет и соответствовать требованиям. Заявление подают в орган местного самоуправления или через ЦНАП. Вместе с ним нужно подготовить документы.