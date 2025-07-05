Какой город стал наименее доступным в Европе из-за неподъемных цен на жилье

Когда-то Лиссабон был одной из самых доступных столиц Европы. За какое-то десятилетие он превратился в самый недоступный город по стоимости жилья.

В рейтинге недоступности жилья Португалия взлетела с 22 места и оказалась на первом (среди 27 стран Евросоюза). Почему так произошло, проанализировал в колонке The Guardian географ Агустин Кокола-Гант из Лиссабонского университета, передает 24 Канал.

Обратите внимание Самая маленькая квартира в Лондоне стоит 230 тысяч фунтов: почему так дорого

Все испортили неконтролируемые инвестиции в туризм

Португалия пыталась преодолеть последствия глобального кризиса в 2008 году, сделав ставку на либерализацию экономики. А конкретно правительство сделало огромный акцент на инвестициях в недвижимость и туризм.

С этого и все началось: арендное законодательство ослабили, местных жителей начали выселять, чтобы сдавать жилье краткосрочно туристам. Для покупателей недвижимости, что не были резидентами Португалии, ввели щедрые налоговые льготы.

Существовали "золотые визы" и схема предоставления цифрового гражданства. Чтобы получить его, иностранец должен был иметь доход не ниже 2800 евро в месяц. Местные с минимальной зарплатой в 820 евро не могли конкурировать с новоприбывшими.

Одновременно развивалась гостиничная индустрия и сектор краткосрочной аренды. Хотя количество отелей за 15 лет утроилось, половину домов исторического центра Лиссабона отдали на жилье типа Airbnb. В туристических кварталах процент жилья для краткосрочной аренды достигает даже 70%.

Жилья хватает, но цены – космические

В период с 2014 до 2024 года стоимость жилья в Лиссабоне выросла на 176%. А в историческом центре этот показатель более чем втрое выше.

Если соотнести стоимость аренды с уровнем доходов, то ситуация получается очень печальная. 60% налогоплательщиков зарабатывают менее 1000 евро в месяц. А снимать однокомнатную квартиру в столице стоит 1000 – 1500 евро.

Особенность жилищного кризиса в Португалии в том, что там не хватает жилья, а как раз наоборот – его очень много. В стране один из лучших показателей соотношения количества жилья к населению: 1,4 единицы на домохозяйство. Большая часть этого жилья просто пустует. Примерно в каждом третьем доме в центре Лиссабона никто не живет.

Как результат, в центре Лиссабона господствуют туристы и молодые иностранные специалисты. Местных же вытеснили на окраины и они вынуждены "крутиться", в частности, снимая комнаты вместо отдельных квартир и экономя на базовых потребностях.