Цены на жилье в США неожиданно достигли рекордного уровня

Средняя стоимость проданного жилья в США достигла рекордной отметки. Однако эта сумма все еще меньше цены, за которую ожидают продать жилье владельцы.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Redfin. Их цитирует 24 Канал.

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Как изменились цены на жилье в США

В период с 15 мая по 15 июня 2025 года средняя стоимость проданного жилья в США достигла рекордной отметки – 396 500 долларов. Это на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эта сумма все еще на 26 тысяч долларов меньше средней цены, за которую владельцы хотели продать свое жилье. Она составляла 422 238 долларов.

Новые тенденции на рынке

На рынке в последнее время фиксируют дисбаланс: предложение превышает спрос. За год количество доступных объектов для продажи выросло на 14,5%, одновременно активность покупателей уменьшается. Количество отложенных сделок снизилось на 1,5%, а спрос на ипотеку продолжает падать. В результате продавцы все чаще вынуждены идти на уступки, снижая цену в среднем на 6%.



В США рекордные цены на жилье / Фото geoln.com

В отличие от 2021 – 2022 годов, когда жилье продавали дороже изначально указанной цены из-за высокого спроса, нынешняя ситуация способствует покупателям. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости недвижимости до конца 2025 года из-за избытка предложения, что формирует на рынке ситуацию, которая выгодна покупателям.

Заметим, чтобы отложить деньги на покупку собственного жилья в США, для жителей разных штатов требуется разное количество времени. В Нью-Йорке на это понадобится более 20 лет, в Лос-Анджелесе – почти 13 лет, а в Чикаго – примерно 4.