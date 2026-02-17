Жилье на ВОТ: надо ли отменять право собственности, чтобы получить 2 миллиона

Украинцы могут получить жилищный ваучер на сумму до 2 миллионов гривен, даже если их дом или квартира остались на временно оккупированной территории. При этом право собственности на такую недвижимость сохраняется, и отказываться от нее не нужно.

Нужно ли отказываться от жилья на оккупированной территории?

Получение жилищного ваучера не означает потерю права собственности на недвижимость, которая расположена на временно оккупированной территории. Владелец не обязан оформлять отказ, снимать объект с регистрации или передавать его государству, заметили в заметке волонтерской платформы "Верни свое".

Жилищный ваучер является формой государственной помощи людям, которые потеряли возможность пользоваться своим жильем из-за войны. Деньги можно потратить на:

покупку новой квартиры;

инвестирование в строительство;

оформление или оплату ипотеки.

В то же время право собственности на жилье на временно оккупированной территории не прекращается и не переходит к государству. Это означает, что после деоккупации человек сможет вернуться в свою квартиру или дом или распорядиться ими по своему усмотрению, в частности продать, подарить или оставить в собственности.

Фактически государство помогает человеку решить жилищный вопрос сейчас, а вопрос возмещения убытков планируется решать через международные механизмы компенсаций.

Кто может получить жилищный ваучер?

Программа предусмотрена прежде всего для людей, которые потеряли доступ к жилью из-за войны. Речь идет, частности, об участниках боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны. Заявку подают онлайн через официальное приложение Дія.

Важно! Одним из ключевых условий является отсутствие другого жилья на подконтрольной территории Украины. Исключение возможно, если недвижимость приобретена в ипотеку и кредит еще не погашен. Также учитывается состав семьи, включая супругов и детей до 18 лет, ведь это влияет на потребность в новом жилье.

Чем жилищный ваучер отличается от "еВідновлення"?