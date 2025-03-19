Садибу людини-вовка на Одещині повернули громаді: що відомо про палац, якому понад 170 років
- Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір купівлі-продажу Садиби людини-вовка. Будівлю повернули у власність громади.
- Садиба має історичну цінність, але перебуває в критичному стані та потребує консервації.
Після тривалих судів старовинну Садибу людини-вовка у селі Василівка, що на Одещині, повернули громаді. Палац має довгу та цікаву історію.
Про важливе рішення щодо історичної будівлі 24 Канал повідомляє з посиланням на депутата Вигодянської сільської ради Євгена Волосєвича.
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Садиба тепер належить громаді
Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір купівлі-продажу щодо Садиби людини-вовка, який уклали у 2010 році Василівська сільська рада та приватна фірма "Українська кабельна компанія". Тепер підприємство зобов'язане передати громаді нежитловий "Панський маєток" площею 2 306,9 квадратного метра.
Нарешті, після всіх юридичних перипетій, історична будівля знову належатиме громаді!
– зазначив Євген Волосєвич.
Будівля має історичну та архітектурну цінність, однак перебуває в критичному стані та потребує негайної консервації. Подальше збереження садиби вимагатиме чималих фінансових вкладень.
Зауважимо, що в Україні є багато історичних будівель, які потребують негайного відновлення, а зволікання може призвести до їхнього руйнування.
Садиба людини-вовка потребує негайної консервації / Фото Findway
Садиба людини-вовка на Одещині
Садиба Дубецьких-Панкеєвих (Садиба людини-вовка, Вовче лігво) – палац у стилі класицизму, побудований у 1854 році в селі Василівка Одеської області. Там виріс найвідоміший пацієнт Зігмунда Фрейда – Сергій Панкеєв. У період 1917 – 1920 років будівлю займало відділення НКВС.
Після 1991 року вона почала руйнуватися. Місцеві жителі виймали віконні рами, двері, розбивали стіни на цеглу. Через це у палаці обвалився дах, міжповерхові перекриття. А на початку 2000-х впав і головний західний мур центрального корпусу.
Згодом садибу продали за й мільйон гривень (125 тисяч доларів) ТОВ "Українська кабельна компанія" під зобов'язання реконструкції до 2017 року. Однак роботи з відновлення будівлі фірма так і не розпочала.