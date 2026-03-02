На Львівщині відновили "червону хату": що пишуть у соцмережах

У селі Селиська на Львівщині відреставрували стару хату. Будинок відновили в межах проєкту "Хатки" фонду "Спадщина.UA", зберігши його традиційні конструкції та зовнішній вигляд.

Відреставрований будинок зараз коштує майже 18 тисяч доларів, розповіла у соцмережах архітекторка Олена Гриценко.

Як виглядає відреставрована хата?

"Червона хата" стала 26-ю в проєкті реставрації, зазначили "Спадщина.UA". Сам житловий простір має 41,2 квадратного метра, ще понад 30 квадратних метрів відведено під господарську частину.

"Червона хата" на Львівщині / Фото Спадщина.UA

Під час реставрації зберегли традиційну дерев'яну стелю з відкритими балками та підлогу на масивній дерев'яній основі. Конструкції не закривали сучасними матеріалами, тому в інтер'єрі видно справжню деревину та первинну структуру будинку.

Як виглядає хатина всередині / Фото Спадщина.UA

Планування залишили типовим для сільської хати: окрема кімната з грубкою, кухня та санвузол. Фасад відновили без зміни форми даху та пропорцій – хата зберегла традиційний силует.

Будинок розташований на окремій земельній ділянці загальною площею 18 соток. Поруч можна облаштувати сад або город, передбачено простір для відпочинку та місце для паркування кількох автомобілів.

Що пишуть у коментарях?

У коментарях під дописом користувачі діляться різними думками. Зокрема частина людей зазначають, що це не зовсім хата:

Симпатично, але до реставрації це був не будиночок – це типовий сарай. В мене точно такий же біля будинку.

Мені не подобається, бо це не будинок це стодола.

Класна, але вікна і двері я б перефарбувала, воно з часом буде в'їдатися в очі.

Частина коментаторів цікавиться ціною та розповідають власні історії про будинки у селі:

Ой ну дуже вже прикольна хатинка. Я б купила. з такої можна зробити взагалі ляльку.

Оце, дивлюсь на допис, і скільки це коштує, подумала: може і собі відремонтувати будинок на своїй дачі і продать? Там землі 25 соток.

