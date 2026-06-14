Штраф можна отримати навіть у власній квартирі: що не слід робити мешканцям

Право власності на квартиру не означає, що в багатоквартирному будинку можна ігнорувати права сусідів. У 2026 році штраф можуть виписати за порушення тиші, куріння, захаращення коридорів й небезпечні зміни під час ремонту.

Що власник може змінювати у квартирі?

Власник квартири може облаштовувати житло під власні потреби, якщо ці зміни не шкодять іншим мешканцям і не зачіпають спільне майно будинку, зазначається у Цивільному кодексі.

Дивіться також Конфісковану квартиру Лебедєва виставлять на аукціон: що залишилося всередині

Без окремих погоджень можна змінювати оздоблення: шпалери, фарбу, декоративну штукатурку, плитку, покриття підлоги чи стелі.

Важливо! Перед переплануванням треба з'ясувати, чи не є стіна несучою або частиною спільних конструкцій. Бетонні перекриття, загальні стояки водопостачання, каналізації та опалення належать до спільного майна співвласників будинку.

Окремо варто перевіряти все, що стосується системи опалення. Радіатори є частиною єдиної системи теплопостачання, тому їх не можна самовільно переносити, демонтувати або замінювати на обладнання іншої потужності без погодженого проєкту.

Що не можна робити зі спільним майном будинку?

У багатоквартирному будинку власникам квартир і нежитлових приміщень спільно належать ліфти, під'їзди, тамбури, коридори, сходові клітки, технічні приміщення, несучі конструкції, прибудинкова територія та інженерні мережі, які обслуговують кілька квартир.

Через це особисті речі не можна залишати там, де вони можуть заважати іншим мешканцям або евакуації. Шафи, старі меблі, велосипеди та інші речі в коридорах чи тамбурах можуть стати підставою для штрафу за порушення правил пожежної безпеки.

Для громадян штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень. Для посадових осіб та ФОП сума більша – від 3 400 до 5 100 гривень.

Куріння у під'їздах, ліфтах, тамбурах, на сходових клітках та в інших спільних приміщеннях житлових будинків заборонене. За це передбачене попередження або штраф від 51 до 170 гривень. Якщо дим із балкона або вікна регулярно потрапляє до сусідів і заважає їм користуватися житлом, вони можуть вимагати усунення таких перешкод.

Коли ремонт і шум можуть закінчитися штрафом?

У житлових будинках діють правила тиші. Гучна музика, співи, крики та інші джерела побутового шуму заборонені з 22:00 до 08:00.

Для ремонту передбачені окремі часові обмеження. У будні шумні роботи не можна проводити з 21:00 до 08:00. У святкові та неробочі дні такий ремонт заборонений упродовж доби, якщо немає згоди мешканців усіх прилеглих квартир.

Перед початком ремонтних робіт власник або орендар має повідомити сусідів. За порушення правил тиші передбачене попередження або штраф від 85 до 255 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф може зрости до 510 гривень, а джерело шуму можуть конфіскувати.