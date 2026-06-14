Что владелец может изменять в квартире?

Владелец квартиры может обустраивать жилье под свои нужды, если эти изменения не причиняют вреда другим жильцам и не затрагивают общее имущество дома, отмечается в Гражданском кодексе.

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Без отдельных согласований можно менять отделку: обои, краску, декоративную штукатурку, плитку, покрытие пола или потолка.

Важно! Перед перепланировкой нужно выяснить, не является ли стена несущей или частью общих конструкций. Бетонные перекрытия, общие стояки водоснабжения, канализации и отопления относятся к общему имуществу совладельцев дома.

Отдельно стоит проверять все, что касается системы отопления. Радиаторы являются частью единой системы теплоснабжения, поэтому их нельзя самовольно переносить, демонтировать или заменять на оборудование другой мощности без согласованного проекта.

Что нельзя делать с общим имуществом дома?

В многоквартирном доме владельцам квартир и нежилых помещений совместно принадлежат лифты, подъезды, тамбуры, коридоры, лестничные клетки, технические помещения, несущие конструкции, придомовая территория и инженерные сети, обслуживающие несколько квартир.

Поэтому личные вещи нельзя оставлять там, где они могут мешать другим жильцам или эвакуации. Шкафы, старая мебель, велосипеды и другие вещи в коридорах или тамбурах могут стать основанием для штрафа за нарушение правил пожарной безопасности.

Для граждан штраф составляет от 1 700 до 3 400 гривен. Для должностных лиц и ФЛП сумма больше – от 3 400 до 5 100 гривен.

Курение в подъездах, лифтах, тамбурах, на лестничных клетках и в других общих помещениях жилых домов запрещено. За это предусмотрено предупреждение или штраф от 51 до 170 гривен. Если дым с балкона или из окна регулярно попадает к соседям и мешает им пользоваться жильем, они могут требовать устранения таких помех.

Когда ремонт и шум могут закончиться штрафом?

В жилых домах действуют правила тишины. Громкая музыка, пение, крики и другие источники бытового шума запрещены с 22:00 до 08:00.

Для ремонта предусмотрены отдельные временные ограничения. В будние дни шумные работы нельзя проводить с 21:00 до 08:00. В праздничные и нерабочие дни такой ремонт запрещен в течение суток, если нет согласия жильцов всех соседних квартир.

Перед началом ремонтных работ владелец или арендатор должен уведомить соседей. За нарушение правил тишины предусмотрено предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен. Если нарушение повторится в течение года, штраф может увеличиться до 510 гривен, а источник шума могут конфисковать.