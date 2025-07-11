Вода підходить до порога: як врятувати приватний будинок

Після сильної зливи у Львові, яка розпочалася ще увечері 9 липня й тривала всю ніч, у місті та області виникли масштабні підтоплення, що спричинили пошкодження приватних будинків та підвалів. Саме тому на випадок таких ситуацій краще дотримуватися певного алгоритму дій, що може частково зберегти майно в будинку.

Ситуація із підтоплення, яка виникла у Львові нещодавно, показала наскільки вразливими можуть бути приватні оселі, розташовані у зоні ризику, інформує 24 Канал.

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Як варто діяти під час підтоплення у власному будинку?

Проаналізувавши різні поради під час підтоплення, варто звернути увагу на основний алгоритм дій у такому випадку:

Якщо особа перебуває у власному будинку і помічає, що вода швидко прибуває, варто не зволікати й зібрати всі необхідні документи, цінності, ліки та продукти,

Попередньо перед тим у будинку від'єднати всі електроприлади від електромережі, вимкнути газ, а якщо є час, то зачиніть вікна, двері й закрийте перший поверх дошками чи щитами,

Не забувайте перенести цінні речі на верхні поверхи будинку або ж на верхні полиці шаф,

Після цього підійміться на верхні поверхи власного будинку, а якщо він одноповерховий – то на горище.

До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях.

Коли ж ситуація дозволить повернутися до будинку, то переконайтеся, що житло не зазнало ніяких пошкоджень, а саме – чи можливе завалення будинку, чи відсутні провалини, чи немає небезпечних уламків й сміття. Під час цього також варто дотримуватися таких правил:

Користуватися електромережею до осушення будинку не можна,

Електричні прилади вмикати також лише після ретельного просушування,

Будинок варто ретельно очистити від бруду та провести дезінфекцію: посуду, домашніх речей, меблів та одягу,

Підвальні приміщення варто осушувати поетапно, з розрахунком 1/3 об'єму води на добу.

Чи можна отримати компенсацію за завдану шкоду житлу?

Наразі в Україні є державна програма для відновлення житла українців "єВідновлення", але вона дії виключно для житла, що постраждало внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Відтак, громадяни, що зазнали пошкодження майна внаслідок підтоплення, хіба що можуть звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання допомоги або ж до страхових компаній, якщо житло було застраховане.

Страхові компанії

Страхова компанія може відшкодувати повністю завдану шкоду внаслідок негоди, а сума відшкодування буде залежати від умов договору, що був підписаний.

Звернення до місцевих органів місцевого самоврядування

Наразі відомо, що в Україні є складений Порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин, який був затверджений Кабміном від 5 жовтня 1992 року №562.

Відповідно до постанови, органи державної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування мають видавати потерпілим довідки про визнання майна таким, що постраждало від надзвичайних обставин.