Не лише панорамні вікна: чим пентхауси відрізняються від звичайних квартир

Квартири на верхніх поверхах часто називають пентхаусами, однак не кожне таке житло належить до цього формату. Пентхауси мають особливе планування, більше приватності та водночас певні недоліки, які варто враховувати.

Що таке пентхаус та які його особливості?

Пентхаусом називають житло, яке розташоване на двох верхніх поверхах багатоповерхового будинку, пише 24 Канал.

Такі квартири займають весь поверх або навіть кілька та більше нагадують приватний будинок у межах міста, ніж стандартне житло в багатоповерхівці.

Площа пентхауса може сягати до 1 000 квадратних метрів. У таких квартирах роблять високі стелі – від 3,5 метра, а також встановлюють панорамні вікна на всю висоту стіни. Завдяки цьому приміщення залишаються світлими протягом дня, а з вікон відкривається вид на місто.

Пентхауси найчастіше розташовані у центральних або історичних районах. У квартирах облаштовують просторі тераси, зимові сади, спортзали, гардеробні та окремі зони для відпочинку. У деяких будинках для власників передбачають приватний ліфт або окремий вихід на поверх.

У пентхаусах також можуть бути каміни, басейни просто неба та системи "розумного дому". Для оздоблення такого житла часто використовують дорогі матеріали, а самі будинки мають підвищений рівень безпеки.

Тераса у пентхаусі / Фото Pexels

Справжніх пентхаусів у Києві майже немає, хоч би як забудовнику хотілося довести протилежне потенційному покупцеві. Будівельні компанії називають пентхаусами й великі дворівневі квартири, розташовані на верхніх поверхах новобудов,

– пояснюють в АН "Маяк".

Чим відрізняється пентхаус від дворівневої квартири?

Дворівневі квартири часто плутають із пентхаусами через схоже планування. Водночас вони можуть розташовуватися на будь-яких поверхах будинку, а не лише на верхніх.

Пентхаус зазвичай має більшу площу, відкриті тераси та більше приватності. У таких квартирах часто немає сусідів через стіну, а доступ до поверху інколи мають лише власники житла.

Для пентхаусів характерні панорамні вікна, високі стелі та просторі відкриті зони. У стандартних дворівневих квартирах подібні рішення трапляються рідше. Також у дворівневому житлі зазвичай немає приватного ліфта чи окремого входу.

Які переваги пентхауса?

Пентхауси цінують за поєднання приватності та розташування у межах міста. Таке житло зазвичай будують поблизу ділових центрів, ресторанів, магазинів та історичних районів.

Через розташування на верхніх поверхах у квартирах менше шуму з вулиці та більше денного світла. Великі площі дозволяють облаштувати окремі кабінети, спортзали, гардеробні та кілька зон для відпочинку.

Власники також отримують тераси або приватний вихід на дах будинку. Їх використовують для відпочинку, зустрічей із гостями чи озеленення. Плюсом для мешканців є і підвищений рівень безпеки та приватний доступ до житла.

Чи є недоліки у такого житла?

Пентхауси залишаються одним із найдорожчих форматів житла на ринку нерухомості. Площа таких квартир часто починається від 200 – 300 квадратних метрів, тому високою є не лише вартість купівлі, а й витрати на утримання.

До слова, за даними DIM.RIA, вартість пентхауса у Києві може варіюватися від 150 тисяч до 4,5 мільйона доларів. А якщо власник захоче продати таке житло, це може бути складніше, ніж звичайну квартиру, – через високу ціну попит на пентхауси нижчий.

У спеку через панорамні вікна приміщення швидше нагрівається та швидше втрачає тепло взимку. Тому власникам доводиться більше витрачати на кондиціонування та опалення. Додаткових витрат потребують великі тераси, басейни та відкриті зони відпочинку. Більше часу також займає прибирання та догляд за житлом.

Які проблеми виникають на останніх поверхах?

Проблеми можуть виникати й через розташування на верхніх поверхах. У разі несправності ліфта або перебоїв з електроенергією мешканці сильніше залежать від роботи комунікацій будинку.

А також безпекова ситуація. Під час повітряної тривоги мешканцям високих поверхів потрібно більше часу, щоб спуститися до укриття.