Что такое пентхаус и каковы его особенности?

Пентхаусом называют жилье, которое расположено на двух верхних этажах многоэтажного дома, пишет 24 Канал.

Такие квартиры занимают весь этаж или даже несколько и больше напоминают частный дом в черте города, чем стандартное жилье в многоэтажке.

Площадь пентхауса может достигать до 1 000 квадратных метров. В таких квартирах делают высокие потолки – от 3,5 метра, а также устанавливают панорамные окна на всю высоту стены. Благодаря этому помещения остаются светлыми в течение дня, а из окон открывается вид на город.

Пентхаусы чаще всего расположены в центральных или исторических районах. В квартирах обустраивают просторные террасы, зимние сады, спортзалы, гардеробные и отдельные зоны для отдыха. В некоторых домах для владельцев предусматривают частный лифт или отдельный выход на этаж.

В пентхаусах также могут быть камины, бассейны под открытым небом и системы "умного дома". Для отделки такого жилья часто используют дорогие материалы, а сами дома имеют повышенный уровень безопасности.

Терраса в пентхаусе / Фото Pexels

Настоящих пентхаусов в Киеве почти нет, как бы застройщику ни хотелось доказать обратное потенциальному покупателю. Строительные компании называют пентхаусами и большие двухуровневые квартиры, расположенные на верхних этажах новостроек,

– объясняют в АН "Маяк".

Чем отличается пентхаус от двухуровневой квартиры?

Двухуровневые квартиры часто путают с пентхаусами из-за похожей планировки. В то же время они могут располагаться на любых этажах дома, а не только на верхних.

Пентхаус обычно имеет большую площадь, открытые террасы и больше приватности. В таких квартирах часто нет соседей через стену, а доступ к этажу иногда имеют только владельцы жилья.

Для пентхаусов характерны панорамные окна, высокие потолки и просторные открытые зоны. В стандартных двухуровневых квартирах подобные решения встречаются реже. Также в двухуровневом жилье обычно нет частного лифта или отдельного входа.

Какие преимущества пентхауса?

Пентхаусы ценят за сочетание приватности и расположения в черте города. Такое жилье обычно строят вблизи деловых центров, ресторанов, магазинов и исторических районов.

Из-за расположения на верхних этажах в квартирах меньше шума с улицы и больше дневного света. Большие площади позволяют обустроить отдельные кабинеты, спортзалы, гардеробные и несколько зон для отдыха.

Владельцы также получают террасы или частный выход на крышу дома. Их используют для отдыха, встреч с гостями или озеленения. Плюсом для жителей является и повышенный уровень безопасности и частный доступ к жилью.

Есть ли недостатки у такого жилья?

Пентхаусы остаются одним из самых дорогих форматов жилья на рынке недвижимости. Площадь таких квартир часто начинается от 200 – 300 квадратных метров, поэтому высока не только стоимость покупки, но и расходы на содержание.

К слову, по данным DIM.RIA, стоимость пентхауса в Киеве может варьироваться от 150 тысяч до 4,5 миллиона долларов. А если владелец захочет продать такое жилье, это может быть сложнее, чем обычную квартиру, – из-за высокой цены спрос на пентхаусы ниже.

В жару из-за панорамных окон помещение быстрее нагревается и быстрее теряет тепло зимой. Поэтому владельцам приходится больше тратить на кондиционирование и отопление. Дополнительных расходов требуют большие террасы, бассейны и открытые зоны отдыха. Больше времени также занимает уборка и уход за жильем.

Какие проблемы возникают на последних этажах?

Проблемы могут возникать и из-за расположения на верхних этажах. В случае неисправности лифта или перебоев с электроэнергией жильцы сильнее зависят от работы коммуникаций дома.

А также ситуация с безопасностью. Во время воздушной тревоги жителям высоких этажей нужно больше времени, чтобы спуститься в укрытие.