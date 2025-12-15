Безпечна купівля житла: як перевірити квартиру при покупці

Купівля квартири на вторинному ринку починається з перевірки документів і даних у державних реєстрах, а не з передоплати. Якщо зробити це до завдатку, можна вчасно виявити арешти, іпотеку, судові спори або невідповідність власника й уникнути проблем.

Дані з державних реєстрів дають змогу з'ясувати, чи справді продавець є власником і чи можна законно укласти угоду, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

З чого почати перевірку документів на квартиру?

Перед тим як перевіряти квартиру в реєстрах, попросіть та звірте базові документи:

договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо;

паспортні дані продавця та РНОКПП для коректної ідентифікації особи;

технічний паспорт на квартиру;

пояснення про підставу набуття права власності та дату оформлення;

якщо власників кілька – письмову згоду всіх співвласників або документи, що пояснюють частки;

якщо продавець у шлюбі – уточнення щодо режиму майна і наявності або відсутності необхідної згоди другого з подружжя.

Важливо! Обов'язково звірити ПІБ, адресу, площу та реквізити документів між собою. Будь-яка розбіжність може означати помилку, підміну об'єкта або проблеми з правом власності.

Як перевірити власника квартири та обтяження перед купівлею?

Далі можна перевірити в державних реєстрах. Необхідно підтвердити, що продавець дійсно є власником цієї квартири. А також перевірити, чи можна її законно відчужувати. У довідці з реєстру важливо подивитися:

хто зазначений власником і на якій підставі виникло право;

чи є іпотека, арешт, заборона відчуження або інші обмеження;

чи немає "ланцюжка" сумнівних переходів права власності за короткий період.

Якщо виявили обтяження, необхідно дізнатися у продавця чи є документальне підтвердження зняття обмежень до підписання договору.

Як перевірити продавця на борги та виконавчі провадження?

Якщо виникають сумніви, можна перевірити особу на наявність боргів і виконавчих проваджень. Хоча борги не означають автоматичну заборону продажу, але підвищують ризик арешту.

Продавець може намагатися терміново продати квартиру або затягувати угоду, зазначають у Міністерстві юстиції. Експерти радять перевіряти документи перед оплатою завдатку та угодою купівлі-продажу.

Як перевірити судові рішення щодо житла?

Також можна переглянути судові рішення та активні справи, де може згадуватися продавець або сама квартира. Особливо мають насторожити позови про поділ майна, визнання договорів недійсними, оскарження спадщини. Для цього можна використати Єдиний державний реєстр судових рішень.

Важливо! Якщо виявили таку інформацію, не ігноруйте її. Саме судові спори найчастіше "переїжджають" разом із квартирою до нового власника.

Що варто проконтролювати у нотаріуса перед підписанням договору купівлі-продажу?

Фінальна перевірка відбувається перед підписанням договору. Спочатку варто уважно звірити всі документи, особливо звертати увагу на дати та адреси. Коли все перевірили, документ можна підписувати. Якщо продавець наполягає на повній оплаті до нотаріуса, це причина відмовитися від угоди.

