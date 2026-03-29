Чи можна переїхати в Альпи та отримати 27 тисяч євро: які умови

Що це за місце і чому про нього говорять?

Село Альбінен розташоване високо в Альпах і налічує близько 260 мешканців, пише Visitukraine.today.

Дерев'яні будинки стоять на схилах, між ними вузькі дороги, а навколо – лише гори й тиша без звичного міського руху. Саме ця тиша і стала викликом для громади. Молоді мешканці виїжджають, населення старіє, і село поступово втрачає активне життя. У відповідь місцева влада запустила програму, яка має залучити нових людей.

Скільки платять за переїзд у гірське село?

Новим мешканцям пропонують близько 25 тисяч швейцарських франків на дорослого – це приблизно 27 тисяч євро. Для сімей сума збільшується, адже передбачені додаткові виплати на дітей.

Саме ці цифри привернули увагу до Альбінен далеко за межами Швейцарії. Село почали розглядати як можливість змінити спосіб життя і переїхати ближче до природи з фінансовою підтримкою.

Які умови потрібно виконати, щоб отримати гроші?

Участь у програмі обмежена чіткими критеріями: кандидатам має бути до 45 років, а також необхідний дозвіл на постійне проживання у Швейцарії, зазначається на сайті holidaypirates.

Окремо встановлено фінансову вимогу – потрібно вкласти щонайменше 200 тисяч швейцарських франків у житло. Йдеться про купівлю, будівництво або повну реконструкцію будинку, який використовуватиметься для постійного проживання.

Також обов'язковою є довгострокова прив'язаність до села. Переїзд має бути не тимчасовим: прожити в Альбінен потрібно щонайменше 10 років, інакше отримані кошти доведеться повернути.

Чому ця пропозиція не така проста, як здається?

Формально це виглядає як виплата за переїзд, але фактично це рішення про зміну способу життя. Людина має адаптуватися до невеликої громади, де обмежена інфраструктура і повільний ритм.

Тому програма підходить не всім. Вона розрахована на тих, хто готовий інвестувати власні кошти, жити серед гір і свідомо обрати спокій замість великого міста.

