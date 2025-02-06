Там досі ростуть троянди, які подарували акторці: у Швейцарії продають маєток Одрі Хепберн
- Швейцарський маєток Одрі Хепберн, розташований у селищі Толошеназ, виставлено на продаж.
- За будинок просять 21 мільйон доларів.
Швейцарський маєток Одрі Хепберн, який належав акторці протягом останніх 30 років її життя, продають. За нерухомість просять 21 мільйон доларів.
Історичний фермерський будинок XVIII століття розташований у селищі Толошеназ, що всього за 30 хвилин від Женеви. Про його продаж 24 Канал повідомляє з посиланням на Bloomberg.
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Будинок Одрі Хепберн виставили на продаж
Споруда має назву La Paisible, що означає "мирне місце". У маєтку є 12 спалень і 8 ванних кімнат. Він займає площу 1 000 квадратних метрів і розташований на земельній ділянці площею 40 акрів. Будинок складається з трьох поверхів та навіть має ліфт. У дворі басейн з підігрівом.
Рієлтори пропонують придбати будинок за 21 мільйон доларів.
Який вигляд має будинок, що колись належав Одрі Хепберн: Фото Knight Frank, Conde Nast
Акторка жила в цьому будинку 30 років
Одрі Хепберн володіла цим маєтком з 1963 року аж до своєї смерті у 1993 році. Опісля її сини продали нерухомість у 2001 році. Новими власниками тоді стали Катаріна та Жан-Марк Бежоліни. Подружжя купило дім для виховання своїх шістьох дітей.
Окрім великої площі, маєток має сад, в якому є оригінальні троянди, висаджені на честь Хепберн.
Коли Одрі Хепберн виповнилося 60 років, вона отримала в подарунок 60 білих кущів троянд, які висадили біля будинку. Половина квітів все ще там,
– розповіла Катаріна Бежолін.
Біля будинку досі росте частина троянд, які висадили за життя Одрі Хепберн / Фото Knight Frank
У будинку також є каміни, які залишилися ще з часу проживання там зірки. Нові власники модернізували кухню та ванні кімнати, аби підлаштувати маєток під власні потреби, однак зберегти її історичний вигляд.